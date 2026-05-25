Estas son las normas legales más importantes del lunes 25 de mayo del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del domingo 24 de mayo del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 25 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Ministerio de Energía y Minas

Disponen la publicación del Plan Multisectorial de la Zona Marino Costera 2026. Resolución Ministerial Nº D000166-2026-MINAM

Se publicó los objetivos, actividades, responsables y plazos del Plan Multisectorial de la Zona Marino Costera 2026, destinado a fortalecer las medidas interinstitucionales para el seguimiento de las acciones de monitoreo ambiental, vigilancia epidemiológica y sanitaria, prevención y fiscalización sanitaria de la zona marino costera afectada por el derrame de hidrocarburos.

La implementación del Plan Multisectorial de la Zona Marino Costera 2026 estará a cargo de las entidades públicas involucradas en su cumplimiento, en coordinación con las autoridades locales.

Ministerio de Cultura

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Semana Santa de Cabanaconde, en el distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. Resolución Viceministerial N° 000146-2026-VMPCIC/MC

Se encarga a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa y la comunidad de portadores, la elaboración cada cinco años de un informe detallado sobre el estado de la expresión, de modo que el registro institucional pueda ser actualizado en cuanto a los cambios producidos en la manifestación, los riesgos que pudiesen surgir en su vigencia y otros aspectos relevantes, a efectos de realizar el seguimiento de su desenvolvimiento y salvaguardia de ser el caso.

Ministerio de Defensa

Autorizan viaje de oficial del Ejército del Perú a los Estados Unidos de América, en comisión especial en el exterior. Resolución Ministerial N° 00611-2026-DE

Se autorizó el viaje, en comisión especial en el exterior, del general de brigada EP Julio Ulises Mori Rabanal, para desempeñarse en el cargo de Jefe de la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID), Consejero en Temas de Seguridad Hemisférica y Miembro de la Representación Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.

Su viaje está previsto del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2028 y retorno el 1 de julio de 2028.

Ministerio de Mujer

Aprueban Cronograma de implementación de la notificación obligatoria vía casilla electrónica del año 2026, a través de la plataforma web del Sistema de Notificación Electrónica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP. Resolución Ministerial N° 000284-2026-MIMP.

Será aplicable a los ocho procedimientos administrativos del Texto Único de Procedimientos Administrativos del MIMP como servicios, actuaciones y demás comunicaciones administrativas y se realizará de manera progresiva, previa validación de la unidad de organización responsable de la emisión de la notificación.

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