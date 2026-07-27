Estas son las normas legales más importantes del lunes 27 de julio del 2026

Perú.- Publican ley que modifica Código Penal Militar Policial para precisar delito de función - Andina/Melina Mejía

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Aprueban directiva para la Gestión Social y Diálogo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Ministerial N° D000177-2026-MIDIS

Se aprueba la Directiva Nº 007-2026-MIDIS, “Directiva para la Gestión Social y Diálogo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”. En tal sentido, se notifica la presente Resolución a las unidades de organización, programas nacionales y al Organismo de Focalización e Información Social - OFIS. Asimismo, dispone la publicación de la presente Resolución Ministerial en la www.gob.pe/midis" target="_blank" class="ApplyClass">sede digital del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Ministerio de Economía y Finanzas

Aprueban el Procedimiento de evaluación, selección y designación de los miembros independientes del Consejo Directivo de Proinversión, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538232-1" target="_blank">Resolución Ministerial N° 310-2026-EF/15

Se aprueba el “Procedimiento de evaluación, selección y designación de los miembros independientes del Consejo Directivo de Proinversión, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas”. Para ello, se publica la presente Resolución Ministerial, y su Anexo, en la www.gob.pe/mef" target="_blank">sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de la Producción

Establecen medidas de conservación para la pesquería de atunes en cumplimiento de resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538238-1" target="_blank">Resolución Ministerial Nº 00218-2026-PRODUCE

La presente Resolución Ministerial tiene por objeto establecer medidas de conservación para la pesquería de atunes en cumplimiento de las Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT C-04-05 (REV 2), C-11-02, C-11-03, C-11-10, C-15-04, C-19-01, C19-04, C-19-06, C-25-01, C-25-08 y C-25-09, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por el Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, las cuales son de cumplimento por parte de las embarcaciones pesqueras nacionales registradas ante la CIAT.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Modifican Reglamento Nacional de Edificaciones. Resolución Ministerial N° 278-2026-VIVIENDA

Se modifica las Normas Técnicas G.010 Consideraciones Básicas y G.020 Principios Generales, contenidas en el Título I Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobadas por el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. Asimismo, se dispone la publicación de la presente resolución ministerial y las Normas Técnicas, en la www.gob.pe/vivienda" target="_blank" class="ApplyClass">sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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(FIN) JCC