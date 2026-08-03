Estas son las normas legales más importantes del lunes 3 de agosto del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del domingo 26 de julio del 2026 - Andina/Eddy Ramos

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Ministerio de Educación

Designan Secretaria de Planificación Estratégica. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2539413-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N° 436-2026-MINEDU

Se designa a Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez, en el cargo de Secretaria de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Designan Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Resolución Ministerial N° 000376-2026-MIMP

Se designa a Javier Enrique Galdos Carvajal en el cargo de confianza de Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Ministerio de la Producción

Designan Jefe General de Planeamiento Presupuesto y Modernización. Resolución Ministerial N° 000227-2026-PRODUCE

Se designa a Rodolfo Acuña Namihas en el puesto de Jefe General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de la Producción. El mencionado servidor debe presentar su Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas y su Declaración Jurada de Intereses, conforme al procedimiento y plazos establecidos en la normatividad vigente.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Designan Jefe General de Estadística e Informática. Resolución Ministerial N° 290-2026-VIVIENDA

Se designa a José Antonio García Morgan en el puesto de Jefe General de Estadística e Informática de la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Gobierno Regional de La Libertad

Aprueban y autorizan transferencia financiera del Gobierno Regional de La Libertad al Ministerio de la Producción a través del Programa Nacional Compras a MYPerú. Acuerdo N° 000133-2026-GRLL-CR

Por medio de este acuerdo, se aprueba la transferencia financiera a favor del Ministerio de la Producción hasta por la suma de S/ 2 999,989.46, destinados al financiamiento para la prestación de iniciar el proceso de adquisición bajo el modelo de Compras a MYPErú, con el objeto de articular esfuerzos, capacidades y acciones para promover la adquisición de bienes manufacturados producidos por las MYPE de la Región La Libertad, a través del Proceso Especial de Compras Públicas con el fin de fortalecer las capacidades de las MYPE manufactureras de la misma región, sin generar obligación de transferencia de recursos.

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