Estas son las normas legales más importantes del lunes 6 de julio de 2026

Andina/Eddy Ramos

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

Ley que crea el Registro Nacional de Precedentes. Ley 32716

Tiene por objeto crear el Registro Nacional de Precedentes, de acceso público y gratuito, que contiene los precedentes constitucionales, judiciales y administrativos. Su finalidad es promover la seguridad jurídica mediante la difusión de los precedentes y el libre acceso al registro por parte de los operadores jurídicos y de la ciudadanía.

Cultura

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al Sitio Arqueológico Chaupichancha - Antapirca, ubicado en los distritos de Santa Ana de Tusi y Chacayán, provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco. Resolución Viceministerial 000188-2026-VMPCIC/MC

Se declara Patrimonio Cultural de la Nación y se aprueba el expediente de declaratoria y de delimitación (Memoria Descriptiva, Ficha Catastral, Plano Perimétrico) del sitio arqueológico. Además, se dispone que cualquier proyecto de obra nueva, caminos u otros que pudiesen afectarlo o alterarlo deberá contar con la aprobación previa del órgano competente del Ministerio de Cultura.

Superintendencia del Mercado de Valores

Autorizan la difusión del Proyecto de modificación del Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores a que se refiere el Título VIII de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Res. CONASEV Nº 031-99-EF/94.10. Resolución 009-2026-SMV/01

Autorizar la difusión del proyecto en la www.gob.pe/smv" target="_blank" class="ApplyClass">página institucional de la SMV, para que las personas interesadas puedan remitir sus comentarios y observaciones sobre el mismo en un plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la norma en el Diario Oficial El Peruano.

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(FIN) MCA