Estas son las normas legales más importantes del lunes 8 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del jueves 4 de junio del 2026 - Andina/Melina Mejía

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Ministerio de Cultura

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad del Señor de la Soledad de Huaraz. Resolución Viceministerial N° 000162-2026-VMPCIC/MC

Se declara Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad del Señor de la Soledad de Huaraz, vigente en el distrito y provincia de Huaraz, departamento de Áncash. En tal sentido, se encarga a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash y la comunidad de portadores, la elaboración cada cinco años de un informe detallado sobre el estado de la expresión, de modo que el registro institucional pueda ser actualizado en cuanto a los cambios producidos en la manifestación, los riesgos que pudiesen surgir en su vigencia y otros aspectos relevantes, a efectos de realizar el seguimiento de su desenvolvimiento y salvaguardia de ser el caso.Ministerio de Economía y Finanzas

Aprueban directiva para el diseño e implementación de los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados. Resolución Directoral N° 0018-2026-EF/50.01

Aprobar la Directiva N° 0001-2026-EF/50.01 “Directiva para el diseño e implementación de los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados” y sus Anexos I “Pautas para la gestión de evidencias”, II “Contenido mínimo del programa presupuestal” y III “Vinculación de tipologías de inversión con programas presupuestales”, los que forman parte de la presente Resolución Directoral. Derogar la Resolución Directoral N° 0030-2020-EF/50.01, Resolución Directoral que aprueba la Directiva N° 0005-2020-EF/50.01, “Directiva para el Diseño de los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados”, y la Resolución Directoral N° 0018-2024-EF/50.01.Ministerio de Relaciones Exteriores

Crean la Dirección Desconcentrada de Lambayeque como órgano desconcentrado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución Ministerial N° 332-2026-RE

Se crea la Dirección Desconcentrada de Lambayeque, como órgano desconcentrado del Ministerio de Relaciones Exteriores, con sede en la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque. La fecha de inicio del funcionamiento de la Dirección Desconcentrada de Lambayeque se fija mediante Resolución de Secretaría General. La Dirección Desconcentrada en Trujillo continúa ejerciendo la jurisdicción ampliada en el departamento de Lambayeque, prevista en la Resolución Ministerial Nº 0492-2017-RE, hasta la entrada en funcionamiento de la Dirección Desconcentrada de Lambayeque.Ministerio de Relaciones ExterioresCrean Grupo de Trabajo Multisectorial para la formulación de la actualización de la Política Nacional Migratoria. Resolución Ministerial N° 333-2026-RE

Se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial, de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, denominado “Grupo de Trabajo Multisectorial para la formulación de la actualización de la Política Nacional Migratoria”. El grupo de trabajo está conformado por los ministerios de Relaciones Exteriores, quien lo preside; e integrado por los representantes de los portafolios de Trabajo, Interior, Mujer, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Producción, Justicia, Salud, Cultura. También, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estadística e Informática, y Oficina de Normalización Previsional.Si deseas acceder al boletín Normas Legaleshaz clic aquí.

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