Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 12 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Orden al Mérito de la Mujer 2026. R.M. N° 000246-2026-MIMPEl Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables otorgó la Condecoración Excepcional “Orden al Mérito de la Mujer” 2026 a ocho mujeres indígenas y lideresas sociales, en el marco del Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria. El reconocimiento destaca sus aportes en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, la preservación del agua y saberes ancestrales, la protección de los bosques amazónicos, así como la difusión de la identidad cultural y el desarrollo científico vinculado a las comunidades originarias.

Relaciones Exteriores

Declaran de interés nacional IV Taller de los Acuerdos Artemis. R.S. N° 074-2026-REPor su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró de interés nacional la realización en el Perú del IV Taller de los Acuerdos Artemis, programado del 13 al 15 de mayo del 2026. La norma resalta que el país forma parte de esta iniciativa internacional sobre cooperación en la exploración y utilización pacífica del espacio ultraterrestre desde mayo del 2024, y precisa que el evento se desarrollará con cargo al presupuesto institucional del sector, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.

Salud

Publican proyecto de listado de enfermedades raras y huérfanas. R.M. N° 478-2026/MINSAAsimismo, el Ministerio de Salud dispuso la publicación del proyecto de listado de enfermedades raras y huérfanas y de su informe técnico sustentatorio en la sede digital del sector, con el objetivo de recibir comentarios y sugerencias de entidades públicas, privadas y de la ciudadanía. La medida se enmarca en la Ley N° 29698, que declara de interés nacional la atención integral de personas con estas enfermedades, caracterizadas por su baja frecuencia, dificultad de diagnóstico y alto impacto en la salud y calidad de vida de los pacientes.

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