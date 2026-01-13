Estas son las normas legales más importantes del martes 13 de enero del 2026

Andina

Lima 13 Ene. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy martes 13 de enero del 2026.

Trabajo y Promoción del Empleo

Designan viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. R.S. 003-2026-TR

La norma designa a Miguel Ángel Vegas Carrera en el cargo de viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Además, mediante una https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2476242-7" target="_blank">resolución supremaprevia, se aceptó la renuncia de Edgar Auberto Quispe Remon en el mencionado cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Transportes y Comunicaciones

Ratifican el Memorando de Entendimiento entre las Autoridades de Aviación Civil de la República de Perú y la República de Colombia. R.M. 012-2026-MTC/01.02

Se ratifica el memorando suscrito el 17 de julio de 2019 por la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, se dispone la publicación de la norma y del memorando de entendimiento ratificado en la sede digital de la cartera ministerial.

Jurado Nacional de Elecciones

Declaran fundado recurso de apelación interpuesto por el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República, revocan la Resolución 00133-2025-JEE-PCYO/JNE, en el extremo en que se determinó que dicha autoridad había infringido lo dispuesto en el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. Res. 0737-2025-JNE

Se declara fundado el recurso de apelación interpuesto porFernando Rospigliosiy se revoca la Resolución 00133-2025-JEE-PCYO/JNE, del 13 de noviembre de 2025, emitida por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, en el extremo en que se determinó que el presidente del Congreso (e) había infringido la normativa sobre propaganda electoral y neutralidad. Se reforma dicho extremo, estableciendo que Rospigliosi no ha incurrido en la infracción al deber de autoridad prevista en dicha normativa. El caso está referido al uso indebido de bienes del Parlamento a favor del partido Fuerza Popular.

Se precisa también que este pronunciamiento no alcanza a Jaime Abensur Pinasco, director general parlamentario, y Daniel Constantino Luza Amésquita, en ese entonces, servidor de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, quienes fueron incluidos en la determinación de la infracción señalada.

Declaran fundado recurso de apelación interpuesto por congresista de la República; en consecuencia, revocan la Resolución 00147-2025-JEEICA0/JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial de Ica; y, reformándola, declaran que congresista no incurrió en infracción del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. Res. 0815-2025-JNE

Se declara fundado el recurso interpuesto por la parlamentariaNorma Yarrowy se revoca la resolución del 22 de noviembre de 2025, emitida por el Jurado Electoral Especial de Ica, declarando que no incurrió en la mencionada infracción al deber de neutralidad. El caso está referido a su participación en actividades proselitistas registradas y difundidas en las páginas de Facebook del Partido Renovación Popular y de Rafael López Aliaga.

Declaran nula la Res. 08928-2025-JEE-LIC1/JNE, que declaró improcedente, por extemporánea, solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la

República de la organización política Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Res. 0019-2026-JNE

La resolución declara fundado el recurso de apelación interpuesto por el personero legal titular de la organización política y, en consecuencia, se declara nula la resolución del 31 de diciembre de 2025, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró improcedente, por extemporánea, la solicitud de inscripción de su fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Se dispone que los jurados electorales especiales (JEE) ordenen la reapertura del sistema Declara+ para el personero legal titular de Primero La Gente, a fin de que culmine con su proceso de inscripción por el plazo máximo de 12 horas. De igual modo, se dispone que los JEE procedan a la calificación pertinente respecto de las solicitudes a ser presentadas y emitan los pronunciamientos respectivos con celeridad.Si deseas acceder al boletínNormas Legalescompleto, https://diariooficial.elperuano.pe/Normas" target="_blank" class="ApplyClass">haz clic en el siguiente enlace.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });