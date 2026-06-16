Estas son las normas legales más importantes del martes 16 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del jueves 11 de junio de 2026 - Andina/Melina Mejía

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

El boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Autorizan viaje de ministro de Relaciones Exteriores a Panamá. Resolución Suprema N° 182-2026-PCM

El Gobierno autorizó el viaje en comisión de servicios del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, a la ciudad de Panamá, del 21 al 24 de junio del 2026, para cumplir actividades oficiales vinculadas a su sector. Durante su ausencia, el despacho ministerial será encargado al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez. La norma precisa que los gastos serán cubiertos con el presupuesto institucional de la Cancillería y deberán ser sustentados mediante rendición de cuentas dentro de los 15 días posteriores al viaje.

Designan Viceministro de Gobernanza Territorial. Resolución Suprema N° 184-2026-PCM

Se designa a Fidel Pintado Pasapera, en el cargo de Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Interior

Aprueban características de cámaras corporales para serenos. Resolución Ministerial N° 0791-2026-IN

El Ministerio del Interior aprobó las características técnicas de las cámaras de video corporales que deberán utilizar los serenos municipales autorizados para portar pistolas eléctricas o de electrochoque. Estos dispositivos permitirán registrar imágenes y sonidos durante las intervenciones con el fin de documentar la actuación del personal, fortalecer la transparencia y proteger los derechos de los ciudadanos.

La disposición es de cumplimiento obligatorio para todas las municipalidades que cuenten con servicio de serenazgo y su implementación no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

Relaciones Exteriores

Amplían vigencia de grupo de trabajo sobre desarrollo fronterizo. Resolución Ministerial N° 359-2026-RE

El Ministerio de Relaciones Exteriores amplió hasta el 18 de diciembre del 2026 la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de actualizar la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos. La medida busca culminar el proceso de revisión y actualización de esta política pública, labor que requiere continuar con la coordinación entre las entidades participantes.

Si deseas acceder al boletín Normas Legales completo, https://busquedas.elperuano.pe/cuadernillo/NL/20260616" target="_blank">

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