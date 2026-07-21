Estas son las normas legales más importantes del martes 21 de julio de 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del lunes 20 de julio del 2026 - Andina/Eddy Ramos

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

Ley que modifica el Código Penal Militar Policial Decreto Legislativo 1094 y el nuevo Código Procesal Penal Decreto Legislativo 957 para precisar el delito de función fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales. Ley 32735

El dispositivo modifica el primer párrafo e incorporan un segundo y tercer párrafo en el artículo II del título preliminar; y un segundo párrafo en el artículo 65 del Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094, para precisar el delito de función para militares y policías.

También establece penas de hasta cadena perpetua para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía que colaboren con organizaciones criminales, entre otras disposiciones relacionadas.

Resolución Legislativa que autoriza el ingreso y tránsito de unidades navales aeronaves y de personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú. Resolución Legislativa 32733

La norma autoriza el ingreso y tránsito por el territorio de la República del Perú de unidades navales y aeronaves de las armadas de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y de la Marina de los Estados Unidos de América, con sus respectivas dotaciones y con armas de guerra, del 7 al 27 de setiembre de 2026, para participar en las reuniones previas, ejecución, cierre y clausura del ejercicio multinacional UNITAS LXVII - 2026.

Presidencia del Consejo de Ministros

Aprueban los Lineamientos 002-2026-PCM-SGP “Lineamientos para la evaluación ex post de las regulaciones vigentes en el marco de la mejora de la calidad regulatoria”. Resolución 010-2026-PCM-SGP

Se indica que los lineamientos aprobados son de aplicación obligatoria para las entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con potestad para aprobar y/o proponer disposiciones normativas de carácter general. Las entidades comprendidas en los numerales 2 al 7 del artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se encuentran facultadas a aplicarlos.

Economía y Finanzas

Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor de diversos gobiernos locales. DS 141-2026-EF

La norma autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 14 904 083 a favor de 14 gobiernos locales, para financiar la ejecución de 28 intervenciones priorizadas en el Acta n.° 56 de la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil.

Relaciones Exteriores

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 29778 - Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza, aprobado por Decreto Supremo 017-2013-RE. DS 032-2026-RE

El dispositivo modifica el artículo 14 literal b, así como los artículos 17 y 60 del Reglamento de la Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial en los espacios de fronteras.

Transportes y Comunicaciones

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-MTC. DS 016-2026-MTC

Se modifican el literal g) del numeral 35.1 del artículo 35 y la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley 29022, relacionados con las infracciones graves de los operadores y/o proveedores de infraestructura pasiva y la verificación de límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes (RNI).

Jurado Nacional de Elecciones

Convocan a ciudadano para que asuma el cargo de senador del Congreso de la República, por el periodo legislativo 2026-2031. Resolución 1757-2026-JNE

El JNE deja sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador del Congreso de la República, con motivo de las Elecciones Generales 2026, y convoca a Absalón Vásquez para que asuma el cargo de senador del Congreso de la República por el periodo legislativo 2026-2031, para lo cual se le otorgará la credencial que lo faculta como tal.