Perú.- Estas son las normas legales más importantes del martes 23 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del jueves 28 de mayo del 2026 - Andina/Melina Mejía

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

Ley que declara de interés nacional la adjudicación de terreno a favor de ASCOREFA. Ley N° 32673

Se declaró de interés nacional la adjudicación gratuita de un terreno ubicado en el distrito de Santiago de Surco a favor de la Asociación de Capitanes de Navío, Coroneles de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en Situación de Retiro (ASCOREFA), donde actualmente funciona su sede institucional. Asimismo, encarga al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizar las coordinaciones necesarias para concretar dicho proceso.

Oficializan inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Resolución Legislativa N° 010-2025-2026-CR

El Congreso oficializó la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública de la exfiscal de la Nación Delia Milagros Espinoza Valenzuela, al considerar que infringió diversos artículos de la Constitución. La sanción se sustenta en la presentación de una denuncia penal contra 11 congresistas por acciones vinculadas al ejercicio de su función legislativa, lo que, según el Parlamento, vulneró la inviolabilidad parlamentaria y el debido proceso.

Presidencia del Consejo de Ministros

Encargan el puesto de Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN. Resolución Suprema N° 186-2026-PCM

La PCM encargó al director ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Luis Enrique de la Flor Sáenz, el puesto de presidente del Consejo Directivo de dicha entidad, en adición a sus funciones y hasta que se designe al titular. Esta situación se da tras la aceptación de la renuncia de Giofianni Diglio Peirano Torriani a dicho cargo.

Modifican autorización de viaje del ministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema N° 188-2026-PCM

Se modificó una resolución suprema previa que autorizó el viaje oficial del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos José Pareja Ríos, a Panamá, debido a cambios en su agenda que alteraron la fecha de retorno al país. Como consecuencia, se actualizan los montos correspondientes a pasajes y viáticos financiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, manteniéndose vigentes los demás extremos de la autorización original.

Comercio Exterior y Turismo

Puesta en ejecución del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Guatemala. Decreto Supremo N° 007-2026-MINCETUR

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dispuso la entrada en vigor, desde el 1 de julio del 2026, del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Guatemala, así como de su protocolo complementario. La medida se adopta luego de que ambos países concluyeran sus procedimientos internos y efectuaran el intercambio de notificaciones diplomáticas correspondientes, lo que permite la aplicación efectiva de los compromisos comerciales y jurídicos establecidos en el acuerdo bilateral.

Poder Judicial

Prórroga de designación en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Resolución Administrativa N° 000219-2026-CE-PJ

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial prorrogó, de manera excepcional, la designación del magistrado Jhonny Hans Contreras Cuzcano como presidente provisional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada hasta el 31 de diciembre del 2026. La decisión busca asegurar la continuidad de la gestión y dispone que el magistrado convoque oportunamente a la elección del presidente de corte para el periodo 2027-2028.

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