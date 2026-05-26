Estas son las normas legales más importantes del martes 26 de mayo del 2026

Andina/Melina Mejía

Lima 26 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Congreso de la República

Declaran de interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación y la puesta en valor de la festividad del Corpus Christi del distrito de Celendín. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518944-4" target="_blank" class="ApplyClass">Ley N° 32611

Se declara de interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación y la puesta en valor de la festividad del Corpus Christi del distrito de Celendín de la provincia de Celendín del departamento de Cajamarca. Para este fin, el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de Celendín coordinan las acciones correspondientes de acuerdo con sus respectivas competencias.

Presidencia del Consejo de Ministros

Autorizan viaje del ministro de Relaciones Exteriores a Chile y encargan su despacho al Presidente del Consejo de Ministros. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518941-4" target="_blank">Resolución Suprema N° 158-2026-PCM

Por medio de esta resolución, se autoriza el viaje, en comisión de servicios, del embajador en el Servicio Diplomático de la República, Carlos Pareja, ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, a la ciudad de Santiago, República de Chile, del 27 al 28 de mayo de 2026, para participar en la Reunión de Alto Nivel sobre Coordinación Regional frente al Crimen Organizado Transnacional. Durante su ausencia, se encarga su despacho al titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

Presidencia del Consejo de Ministros

Autorizan viaje de ministro de Defensa a Ecuador y encargan su despacho a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518941-6" target="_blank">Resolución Suprema N° 160-2026-PCM

Se autoriza el viaje al exterior, en comisión de servicios, del ministro de Defensa, Amadeo Flores, a la ciudad de Arenillas, República del Ecuador, el 28 de mayo de 2026, para participar en la reunión entre los Ministros de Defensa del Perú y del Ecuador. En tal sentido, se encarga el despacho de Defensa a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, en tanto dure la ausencia del titular.

Ministerio de Economía y Finanzas

Aprueban el Marco de Bonos Sostenibles del Perú. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518826-1" target="_blank">Resolución Ministerial N° 236-2026-EF/52

Se aprueba el Marco de Bonos Sostenibles del Perú, el mismo que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Asimismo, se deroga la Resolución Ministerial N° 221-2021-EF/52 que aprueba el documento marco del bono soberano sostenible denominado “Peru Sustainable Bond Framework”.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Establecen Oficina Consular del Perú en la ciudad de Ahmedabad, República de la India. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518941-2" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N° 022-2026-RE

A través de un decreto supremo se dispone establecer la Oficina Consular del Perú en la ciudad de Ahmedabad, República de la India. Además, se fija la circunscripción de la Oficina Consular del Perú en la ciudad de Ahmedabad, República de la India, en el estado de Gujarat de la citada República.

Si deseas acceder al boletín Normas Legales haz clic aquí.

(FIN) JCC