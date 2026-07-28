Estas son las normas legales más importantes del martes 28 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del miércoles 10 de junio del 2026 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Instituto Peruano del DeporteAutorizan transferencia financiera a favor de ANIN para financiar los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 y los VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027. Resolución de presidencia n° 000101-2026-p/IPDAutorizar una transferencia financiera, con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 72 601 176,00 por la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y la genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, a favor del Pliego 029. Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), para financiar las inversiones destinadas a la implementación de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 y los VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027

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Autorizan transferencia financiera a favor de Panam Sport para atender obligaciones derivadas de la realización de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027. Resolución de presidencia n° 000102-2026-p/IPDAutorizar la transferencia financiera del Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte, Unidad Ejecutora 001, a favor de la Organización Deportiva Panamericana A.C. (Panam Sport), por el monto equivalente en moneda nacional a USD 36 194 850,00, aplicando el tipo de cambio vigente a la fecha del registro del compromiso o devengado, con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y a la genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, para atender las obligaciones derivadas de la realización de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, conforme al contrato y su adenda, y al detalle contenido en el Anexo de la presente Resolución.

DefensaAutorizan viaje de personal militar a la República de Corea en comisión de servicios. Resolución Ministerial N° 00907-2026-DEAutorizar el viaje al exterior, en comisión de servicio, de personal militar titular y suplente para participar en la “VII Reunión de Estados Mayores entre la Marina de Guerra del Perú y la Armada de la República de Corea”, a realizarse en la ciudad de Seúl de la República de Corea, del 2 al 6 de noviembre de 2026; así como, autorizar su salida del país el 31 de octubre y su retorno el 8 de noviembre de 2026; sin que estos días adicionales generen gasto alguno al Tesoro Público.

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SaludAutorizan viaje de profesionales de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas a la República Popular China en comisión de servicios. Resolución Ministerial n° 654-2026/MINSAAutorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de los químicos farmacéuticos José Luis Brenis Mendoza y Jenny Luz Aliaga Contreras, profesionales de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, a las ciudades de Xingyi, Shandong y Shenzhen, República Popular China, del 31 de julio al 27 de agosto de 2026.

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