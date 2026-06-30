Estas son las normas legales más importantes del martes 30 de junio del 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del martes 12 de mayo del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Defensa

Viaje de personal de la Marina a Corea del Sur. Resolución Ministerial N.° 00774-2026-DE

El Ministerio de Defensa autorizó el viaje en comisión de servicios de dos oficiales de la Marina de Guerra del Perú a la República de Corea, donde participarán en una visita técnica a las instalaciones de la empresa LIG NEX1, especializada en sistemas de defensa. La actividad se desarrollará del 13 al 17 de julio del 2026 en las ciudades de Seúl y Gumi.

Jurado Nacional de Elecciones

Revisión de actuaciones jurisdiccionales antes de la proclamación presidencial. Acuerdo del Pleno

El JNE dispuso que, antes de emitir el acta general de proclamación de resultados de la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2026, realizará una revisión integral de las actuaciones jurisdiccionales efectuadas por los Jurados Electorales Especiales. Esta evaluación comprenderá las actas de proclamación descentralizadas, resoluciones sobre recuentos, votos impugnados, apelaciones y otros procedimientos necesarios para consolidar los resultados electorales.

Sunat

Actualización de datos del RUC y seguridad digital.Resolución N.° 000121-2026/SUNAT

La Sunat aprobó una resolución que uniformiza la obligación de registrar y validar el correo electrónico y el número de teléfono móvil de todos los contribuyentes inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). La norma también incorpora nuevos formularios virtuales para facilitar el cambio de tipo de contribuyente y otros trámites relacionados con el inicio de actividades empresariales o como trabajador independiente. Además, establece nuevas medidas de seguridad para el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.

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