Estas son las normas legales más importantes del martes 4 de agosto de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del lunes 29 de junio de 2026 - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Economía y Finanzas

Designan Viceministro de Hacienda. Resolución Suprema 024-2026-EF

Erick Wilfredo Lahura Serrano es designado en el puesto de Viceministro de Hacienda. Además, se acepta la renuncia de José Armando Calderón Valenzuela a dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Designan Viceministro de Economía. Resolución Suprema 026-2026-EF

Se designa a Fabrizio Orrego Peche en el puesto de Viceministro de Economía. De igual modo, se acepta la renuncia de Eloy Durán Cervantes al mencionado puesto, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Educación

Designan Viceministro de Gestión Institucional. Resolución Suprema 017-2026-MINEDU

La norma designa a Luis Antonio Aleman Nakamine en el mencionado cargo. Previamente, se acepta la renuncia de Rut Elizabeth Huamán Coronel a dicho viceministerio, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Designan Viceministra de Gestión Pedagógica. Resolución Suprema 019-2026-MINEDU

Se designa a Miriam Janette Ponce Vértiz en este viceministerio del despacho de Educación. En tanto, se acepta la renuncia de su antecesor, Gerber Sergio Pérez Postigo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Justicia y Derechos Humanos

Designan Viceministro de Justicia. Resolución Suprema 153-2026-JUS

Juan Teodoro Falconi Gálvez es designado para ejercer el puesto de viceministro de Justicia. Además, se acepta la renuncia de Shadia Valdez Tejada a dicho viceministerio, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Produce

Designan Jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES. Resolución Suprema 011-2026-PRODUCE

Se designa a José Ernesto Montalva De Falla en el máximo cargo del Fondepes, el cual se encontraba vacante.

Vivienda, Construcción y Saneamiento

Designan Presidente Ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS. Resolución Suprema 009-2026-VIVIENDA

Mediante esta norma, Carlos Manuel Yáñez Lazo es designado en la Presidencia Ejecutiva del OTASS. Además, se acepta la renuncia de Eleazar Torres Ybañez a dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Jurado Nacional de Elecciones

Declaran nula la Resolución 04078-2026-JEE-LICN/JNE emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Resolución 1817-2026-JNE

Se declara fundado el recurso de apelación interpuesto la organización política Salvemos al Perú y, en consecuencia, queda nula la resolución que desestimó la solicitud de inscripción de su lista de candidatos para la elección de alcalde y regidores para la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Se le otorga a dicho partido un plazo excepcional de 24 horas para culminar el registro y presentación de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos mediante el sistema informático Declara+. Vencido dicho plazo, deberá continuar con el trámite correspondiente, conforme al marco normativo electoral vigente.

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(FIN) MCA