Estas son las normas legales más importantes del martes 7 de julio de 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del sábado 20 de junio del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Presidencia del Consejo de MinistrosNombran ministro de Educación. Resolución Suprema Nº 194-2026-PCM

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de Jorge Alfonso Marticorena Mendoza como ministro de Educación en reemplazo de María Esther Cuadros. La designación se realizó a propuesta del presidente del Consejo de Ministros y de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15-A de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Cultura

Otorgan el reconocimiento “Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana” a Walter Alva. Resolución Suprema Nº 008-2026-MC

Otorgan el reconocimiento “Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana” a Walter Leonel Alva Alva, en la subcategoría revalorización y protección del bien inmueble y/o mueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación, en mérito a su contribución al conocimiento, preservación, protección y difusión del patrimonio cultural peruano, tanto en el ámbito nacional como internacional, relacionada especialmente con el descubrimiento científico del Señor de Sipán y su impacto en el Perú y el mundo.

Relaciones Exteriores

Ratifican el acuerdo sobre el Uso de Datos Sismológicos Primarios Sismológicos Auxiliares e Hidroacústicos con Fines de Alerta de Tsunamis. Decreto Supremo N° 028-2026-RE

Se ratifica el “Acuerdo entre la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Gobierno de la República del Perú sobre el Uso de Datos Sismológicos Primarios, Sismológicos Auxiliares e Hidroacústicos con Fines de Alerta de Tsunamis”, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 5 de diciembre de 2025.

Salud

Aprueban norma técnica de salud para la prevención diagnóstico y manejo del sarampión en el Perú. Resolución Ministerial N° 592-2026/MINSA

Aprobar la NTS N° 247-MINSA/DGIESP-2026, Norma Técnica de Salud para la prevención, diagnóstico y manejo del sarampión en el Perú. Se encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Transportes y Comunicaciones

Aprueban la Programación operativa para la implementación progresiva del Observatorio de Transporte Terrestre (OTT). Resolución Directoral N° 0017-2026-MTC/18

Aprueban la “Programación operativa para la implementación progresiva del Observatorio de Transporte Terrestre (OTT)”, con el fin de asegurar su desenvolvimiento efectivo como mecanismo para promover la competencia en el servicio de transporte terrestre de mercancías.

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