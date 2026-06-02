Estas son las normas legales más importantes del martes 2 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del jueves 21 de mayo del 2026 - Andina/Melina Mejía

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Establecen medidas extraordinarias en materia económica y financiera para garantizar la continuidad operativa en la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre en Lima y Callao. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2521270-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto de Urgencia N° 006-2026

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas de carácter temporal y extraordinarias en materia económica y financiera, para garantizar la continuidad operativa del Servicio Público de Transporte Regular autorizado en el marco del “Reglamento que regula el Régimen Excepcional de otorgamiento o renovación de autorizaciones para la prestación del Servicio Público de Transporte Regular en el territorio de competencia de la ATU”, con la finalidad de enfrentar el incremento sostenido del precio de los combustibles, lo cual afecta a los Operadores y a la prestación eficiente y continua de este servicio a los usuarios, y mitigar temporalmente los efectos económicos derivados del incremento extraordinario del precio de los combustibles.

Presidencia del Consejo de Ministros

Prorrogan Estado de Emergencia en la provincia de Pataz del departamento de La Libertad. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2521269-1" target="_blank">Decreto Supremo Nº 084-2026-PCM

Se prorroga, a partir del 5 de junio de 2026 y por el término de 60 días calendario, el Estado de Emergencia en la provincia de Pataz del departamento de La Libertad. Las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno, con la finalidad de hacer frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia. La Policía Nacional del Perú apoya a las Fuerzas Armadas para el logro de dicho objetivo en la zona declarada en Estado de Emergencia.

Presidencia del Consejo de Ministros

Prorrogan Estado de Emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla y declara el Estado de Emergencia en los distritos de Torres Causana y Napo de la Provincia de Maynas del departamento de Loreto. Decreto Supremo N° 085-2026-PCM

A través del decreto supremo se prorroga, a partir del 5 de junio de 2026, el Estado de Emergencia declarado en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto, por el término de 60 días calendario, para hacer frente al accionar de los grupos hostiles y de otras amenazas conexas, y reforzar el control migratorio y fronterizo.

Presidencia del Consejo de Ministros

Otorgan la Condecoración Medalla al Defensor de la Democracia. Resolución Suprema N° 169-2026-PCM

Se otorga la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema, a personas propuestas por la Policía Nacional del Perú, Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú, y de los Comités de Autodefensa propuestas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Disponen medidas laborales para la participación ciudadana en la segunda elección presidencial del 7 de junio de 2026. Decreto Supremo N° 007-2026-TR

El presente Decreto Supremo tiene por finalidad establecer medidas laborales que garanticen la participación en la segunda elección presidencial del 7 de junio de 2026, por parte de los ciudadanos que se desempeñen como miembros de Mesa de Sufragio durante el proceso electoral, que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación, y que tengan jornadas de trabajo que coinciden con el día de la referida segunda elección.

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(FIN) JCC