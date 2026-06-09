Estas son las normas legales más importantes del martes 9 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del domingo 31 de mayo del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Defensa

Autorizan viaje del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a Francia. Resolución Ministerial N° 00658-2026-DE

El Ministerio de Defensa autorizó el viaje en comisión de servicios del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Augusto Briceño Valdivia, y de su oficial ayudante, teniente coronel EP César Augusto Benites Narciso, a la ciudad de París, Francia, para participar en el Salón Internacional de Armamento EUROSATORY26, que se desarrollará del 15 al 19 de junio.

Relaciones Exteriores

Ratifican protocolo adicional sobre transporte internacional terrestre. Decreto Supremo N° 024-2026-RE

Se ratificó el “Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre. Octavo Protocolo Adicional”, suscrito en noviembre del 2025 por Perú junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La medida busca formalizar la vigencia del instrumento internacional vinculado al transporte terrestre entre los países participantes y dispone la comunicación correspondiente al Congreso.

Ratifican acuerdo con Suiza para proyecto de agua en emergencias. Decreto Supremo N° 025-2026-RE

Se ratificó el acuerdo suscrito entre el Perú y la Confederación Suiza, a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), para la ejecución del proyecto “Agua en Emergencias, fase 1”. El convenio, firmado en Lima en agosto del 2025, está orientado a fortalecer las acciones de respuesta frente a situaciones de emergencia relacionadas con el acceso al agua. También se dispone la comunicación correspondiente al Congreso.

Salud

Aprueban Plan de Estrategia Publicitaria 2026. Resolución Ministerial N° 552-2026/MINSA

El Ministerio de Salud aprobó su Plan de Estrategia Publicitaria 2026, documento que orientará las campañas de comunicación institucional durante el próximo año. Según la resolución, el objetivo principal es informar a la población sobre la prevención y control de enfermedades, a través de prácticas que contribuyan a proteger la salud individual y colectiva.

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