Estas son las normas legales más importantes del miércoles 10 de junio del 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del lunes 1 de junio del 2026 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

-Nombran Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y TurismoLa Presidencia del Consejo de Ministros formalizó https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2523951-2" target="_blank">el nombramiento de Berthin Enrique Gómez Velacomo Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema.

Congreso de la República

-Universidad Nacional de Espinar

El Congreso de la República publicó la ley que crea laUniversidad Nacional Intercultural Tecnológica de Espinar(Unite) en el distrito de Yauri, provincia de Espinar en el departamento del Cusco.

El funcionamiento y la implementación de la universidad creada por la presente ley se financian con recursos directamente recaudados, donaciones y legados, recursos del canon y recursos necesarios y progresivos gestionados ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional de Cusco y la Municipalidad Provincial de Espinar, con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente al año siguiente de su aprobación.

-Universidad Nacional Agraria Juan Velasco

El Congreso de la República publicó la ley que crea la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2523953-4" target="_blank">Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvaradode Majes en el distrito de Majes, provincia de Caylloma en el departamento de Arequipa.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

-Designan Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

A través de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2523950-5" target="_blank">resolución suprema N° 120-2026se designó a Yessica Yabar Ugarte en el puesto de Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ministerio de Trabajo-Designan representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud - EsSalud, quien desempeñará el cargo de Presidente Ejecutivo.

A través de Resolución Suprema Nº 023-2026-TR se designó a Jaime Moreno Eustaquio como como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud, quien desempeñará el cargo de Presidente Ejecutivo.

La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

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