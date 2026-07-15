Estas son las normas legales más importantes del miércoles 15 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del miércoles 8 de julio de 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

PCM

-Aprueban el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Mediante laResolución Suprema N° 239-2026-PCMse aprueba el mencionado texto integrado que consta de dos títulos, ciento veintiséis artículos y un anexo, que contiene el Organigrama de la Presidencia del Consejo de Ministros.

MEF

-Aprueban el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas

A través de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2534975-1" target="_blank">Resolución Ministerial Nº 291-2026-EF/41aprobaron el mencionado texto integrado que consta de tres títulos, nueve capítulos, doscientos cincuenta y tres artículos y un anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

Relaciones Exteriores

-Decreto Supremo que ratifica el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y Hong Kong, China” y la “Carta Paralela al Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y Hong Kong, China sobre Servicios Profesionales”.

A través del https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2535115-2" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo Nº 030-2026-REse ratifica el mencionado acuerdo de libre comercio suscrito el 15 de noviembre de 2024 en la ciudad de Lima.

El presente decreto es refrendado por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja y el jefe de Estado, José María Balcázar.

Si deseas acceder al boletín Normas Legales completo haz clic https://diariooficial.elperuano.pe/Normas" target="_blank" class="ApplyClass">en este enlace.

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