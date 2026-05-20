Estas son las normas legales más importantes del miércoles 20 de mayo del 2026

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 20 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Proyecto del Sistema nacional de seguridad. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2516709-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N° 0667-2026-IN

El Ministerio del Interior dispuso la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para adecuarlo a las disposiciones de la Ley N° 32378 y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y consulta pública” y de su Exposición de Motivos, en la sede digital de dicho portafolio (www.gob.pe/mininter).

Se establece un plazo de quince (15) días calendario contados desde el día siguiente de la publicación de dicha Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, a fin de recibir las opiniones, comentarios o recomendaciones de las entidades públicas, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como de las personas naturales en general.

PRODUCE

Declaran el 11 de junio de cada año como el “Día Nacional del Vino Peruano”. Resolución Ministerial N° 000136-2026-PRODUCE.

El Ministerio de la Producción (Produce) declaró el 11 de junio de cada año como el “Día Nacional del Vino Peruano.

De acuerdo con la norma, establecer una fecha fija para destacar la importancia del Vino Peruano en el desarrollo productivo empresarial permitirá fortalecer la promoción, planificación sectorial y su valoración cultural.

Además, se precisa que la celebración de dicho día constituye una muestra del reconocimiento a la historia, a la identidad cultural, a la diversidad de variedades patrimoniales y a la contribución socioeconómica del sector vitivinícola peruano al desarrollo del país, considerando que el referido sector genera alrededor de 36,000 empleos.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Publicación del proyecto que modifica el Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Resolución Ministerial N° 106-2026-TR

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA, y de su exposición de motivos, en la sede digital de dicho portafolio (www.gob.pe/mtpe), por el plazo de quince (15) días calendario, a efectos de recibir los comentarios, aportes y/u opiniones de las entidades públicas o privadas, los empleadores y trabajadores, o sus respectivas organizaciones, y la ciudadanía en general.

Se precisa que la propuesta normativa modificatoria tiene por finalidad adecuar la mencionada norma reglamentaria a las modificaciones efectuadas por la Ley N° 32503 a la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, a fin de mejorar la cobertura de salud a favor de trabajadores de construcción civil.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cronogramas del Régimen Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre regular de personas para Lima y Callao. Resolución Ministerial N° 251-2026-MTC/01.02.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó los “Cronogramas del Régimen Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre regular de personas para Lima y Callao”.

Los Cronogramas aprobados por dicha resolución ministerial serán aplicables a los vehículos que a la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano se encuentren habilitados para prestar el servicio de transporte terrestre regular de personas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); y, siempre que cumplan lo establecido en la Vigésima Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC.

La ATU efectuará la identificación de brechas de oferta y realizará el análisis por rutas, en concordancia con sus instrumentos de planificación, los cuales serán actualizados a efectos de minimizar la afectación a la oferta de transporte derivada de los Cronogramas aprobados.

RENIEC

Gratuidad en procedimientos de inscripción por primera vez, renovación, duplicados, actualización de imágenes y rectificación de datos. Resolución Jefatural N° 000055-2026/JNAC/RENIEC.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió el alcance de la gratuidad de los procedimientos de inscripción por primera vez, renovación, duplicados, actualización de imágenes y rectificación de datos, según corresponda para menores de edad.

Para tal efecto, se modifica el cuadro correspondiente al “Grupo 1” del artículo segundo de la Resolución Jefatural N° 000213-2025/JNAC/RENIEC.

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