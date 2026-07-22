Estas son las normas legales más importantes del miércoles 22 de julio de 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del martes 21 de julio de 2026 - Andina/Eddy Ramos

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

-Ley que modifica el decreto legislativo 1174,Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la PolicíaNacional del Perú, homologando el régimen de salud policial al modelo de las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (IAFAS) de las Fuerzas Armadas.

En el artículo 1, se dispone adecuar el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú a los alcances de la normatividad vigente, reconociéndose su personería jurídica de derecho público.

Cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable y está adscrita a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú; la supervisión y evaluación está a cargo del Ministerio del Interior.

-Ley que establece la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicasdel personal administrativo y personal de promoción de tutorías y orientación educativa, bajo el régimen laboral del decreto legislativo 276, de las instituciones educativas de educación básica, institutos y escuelas de educación superior, centros de educación técnico-productiva y unidades de gestión educativa local del sector educación

Se autoriza al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales durante el año fiscal 2026 para realizar la conversión de las plazas eventuales a plazas orgánicas del personal administrativo, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, de las unidades de gestión educativa local, siempre que cumplan con los requisitos.

Ministerio de Trabajo

-Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 31572, https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2537228-1" target="_blank">Ley del Teletrabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2023-TR

El presente Decreto Supremo tiene por finalidad asegurar una aplicación efectiva y actualizada de la normativa que regula el teletrabajo en las entidades de la administración pública y en las instituciones y empresas privadas, en particular en lo que respecta a los derechos y responsabilidades de los teletrabajadores.

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