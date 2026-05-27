Estas son las normas legales más importantes del miércoles 27 de mayo del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del viernes 8 de mayo del 2026 - Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Congreso de la República

- https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2519373-1" target="_blank" class="ApplyClass">Publican leyque crea la Universidad Nacional Autónoma y Tecnológica de Cotabambas (UNATEC) ubicada en el distrito de Tambobamba provincia de Cotabambas departamento de Apurímac

-También el Congreso publicó laley de conversión de la Escuela de Educación Superior PedagógicaDavid Sánchez Infante en Universidad Nacional David Sánchez Infante en el distrito de San Pedro de Lloc provincia de Pacasmayo departamento de La Libertad.

-De igual manera, la ley de conversión de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2519373-3" target="_blank">Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario UrteagaAlvarado de Cajamarca en Universidad Nacional de las Artes Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca.

Presidencia del Consejo de Ministros

- https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2519208-1" target="_blank">Modifican el Plan de Estrategia Publicitaria Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros - Año 2026.Mediante el Resolución ministerial N° 183-2026-PCM, se modificó el numeral V“Marcos Generales de Campañas Programadas. Objetivos, ámbito de aplicación y distribución de presupuesto”del Plan de Estrategia Publicitaria Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros - Año 2026.

-A través de lasResolución Ministerial N° 184-2026-PCM, se amplió el periodo de vigencia de Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Espinar, departamento de Cusco”.

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