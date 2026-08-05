Estas son las normas legales más importantes del miércoles 5 de agosto de 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del lunes 3 de agosto del 2026 - Andina/Eddy Ramos

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Comercio Exterior y Turismo

A través de la Resolución Ministerial N° 261-2026-Mincetur, se designa a la señora Teresa Stella Mera Gómez en el cargo de Presidente Ejecutivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – (Promperú).

Defensa

A través de la Resolución Suprema Nº 050-2026-DE, se designó a Edwin Rafael Zegarra Valdivia en el cargo de Viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa.

Por medio de otra resolución, aceptaron también la renuncia formulada por el señor Walter Chávez Cruz al cargo de Viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Mientras que a través de la Resolución Suprema https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2540304-5" target="_blank">Nº 052-2026-DEse designa a Darwin Teófilo Eufracio León en el cargo de Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa.

Mediante otra resolución se aceptó la renuncia formulada por Miguel Francisco Vega Succar al cargo de Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Midagri

El Poder Ejecutivo declaró en reorganización el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), por el plazo de ciento veinte días calendario con el objeto de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión; y, proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan.

Mediante elDecreto Supremo Nº 008-2026-Midagri, publicado en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano se menciona que dicho sector, a través de la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realizará un diagnóstico que incluye la determinación de medidas de reforma y mejora organizacional.

Justicia

Designan Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la JusticiaA través de la Resolución Suprema N° 155-2026-JUS se designó a Gonzalo Carlos Muñoz Hernández en el puesto de Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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