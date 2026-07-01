Estas son las normas legales más importantes del miércoles 1 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del martes 30 de junio del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Ministerio de Economía y Finanzas

Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor de los gobiernos regionales.

Se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 79 038 236, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de los gobiernos regionales, para financiar el costo diferencial de la remuneración íntegra mensual de los profesores que ascendieron de escala magisterial.

Esto como resultado de los Concursos Públicos para el Ascenso de Escala de Educación Básica y Técnico-Productiva, correspondientes al año 2025, en el marco de lo establecido en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Congreso de la República

Ley que modifica las leyes 32486, 32509, 32521 y 32522 a fin de viabilizar la implementación de las nuevas escalas remunerativas de diversas entidades públicas en el año fiscal 2026.

De esta manera se modifica la segunda disposición complementaria final de la Ley 32509, Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial que se encuentra bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

“Se exceptúa al Poder Judicial de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el fin de viabilizar la implementación de la nueva escala remunerativa”.

De igual manera, se hace para otras instituciones como la modificatoria de la segunda disposición complementaria final de la Ley 32486, Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de Sunafil que se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

Se exceptúa a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el fin de viabilizar la implementación de la nueva escala remunerativa dispuesta en la presente ley”.

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