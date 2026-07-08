Estas son las normas legales más importantes del miércoles 8 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del sábado 4 de julio del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

- https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2532415-1" target="_blank" class="ApplyClass">Designan representantes titular y alterno del Ministerio de Economíay Finanzas ante el Consejo Nacional de Protección del Consumidor.

La Presidencia del Consejo de Ministros designó a Mary Ysabel Tam Maldonado y Armando Jonatan Pijo Pérez como representantes titular y alterno, respectivamente, del Ministerio de Economía y Finanzas ante el Consejo Nacional de Protección del Consumidor.

Economía y Finanzas

Decreto Supremo que dicta disposiciones reglamentarias para elotorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patriasen el Año Fiscal 2026

El presente decreto tiene por objeto establecer disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patrias,

fijado hasta por la suma de S/ 300,00 el cual se abona, por única vez, en la planilla de pagos del mes de julio de 2026.

El aguinaldo por Fiestas Patrias se otorga a favor de los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512; los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220; el personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153; los obreros permanentes y eventuales del sector público; el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; entre otros.

ONPE

Disponen publicación deProyecto de Reglamento del proceso de elección de miembros titularesy suplentes del Jurado Nacional de Elecciones a cargo de los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas.

La publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, y de la resolución, la exposición de motivos y su anexo en la sede digital de la ONPE ubicada en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano ( https://www.gob.pe/onpe" target="_blank" class="ApplyClass">www.gob.pe/onpe>) y en el Portal de Transparencia de la ONPE.

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