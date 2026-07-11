Estas son las normas legales más importantes del sábado 11 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del sábado 11 de julio del 2026 - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Crean la comisión multisectorial para la actualización del Año Base de las Cuentas Nacionales. Decreto Supremo 104-2026-PCM

Se crea la comisión multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, denominada “Comisión multisectorial para la actualización del año base de las cuentas nacionales”, la cual tendrá un periodo de vigencia de trescientos (300) días calendario, contados a partir del día siguiente de su instalación.

La actualización del año base requiere ser articulada con diversas entidades públicas, debido a que los cambios en la economía y en las actividades productivas del país impactan en diversos sectores y organismos constitucionalmente autónomos, lo cual amerita su participación en el marco de sus competencias y experiencia en la materia.

Ambiente

Aprueban la culminación del proceso de transferencia de funciones del subsector Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción al Senace. Resolución Ministerial D000208-2026-Minam

Aprueban la culminación del proceso de transferencia de funciones del subsector Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace)-Se E, precisa que dicha entidad asumirá las funciones transferidas a partir del 13 de julio de 2026, por lo que solicita continuar con las gestiones correspondientes para la aprobación del citado acto resolutivo.

Cultura

Modifican norma que crea grupo de trabajo para elaborar plan para la protección del complejo arqueológico de Chan Chan. Resolución Ministerial 000212-2026-MC

Modifican la Resolución Ministerial 000010-2026-MC, que crea el “Grupo de trabajo para la elaboración del plan de acciones multisectoriales para la protección, conservación y recuperación del complejo arqueológico de Chan Chan”.

Así, dicho grupo de trabajo, dependiente del Ministerio de Cultura, sesionará de manera ordinaria cada treinta (30) días calendario contados desde su instalación, y de manera extraordinaria, cuando la Presidencia lo convoque, de oficio o a solicitud de por lo menos un tercio de sus integrantes, cuando la naturaleza y urgencia de los asuntos lo requieran.

Desarrollo e Inclusión SocialAprueban disposiciones para implementación del Programa de Voluntariado Pacha Munay del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Ministerial D000163-2026-Midis

Aprueban la Directiva 005-2026-Midis “Disposiciones para la implementación del programa de voluntariado Pacha Munay del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, que comprende a sus programas nacionales y organismo público adscrito, y se encargó a la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial-DGIPAT la elaboración del documento normativo que establezca las disposiciones internas, términos y condiciones para el desarrollo del servicio.

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