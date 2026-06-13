Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del martes 12 de mayo del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy

Congreso de la República

Convocan a la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026. Decreto N° 001-2025-2026-P/CR

Se amplía la convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026 hasta el 24 de junio de 2026, con la finalidad de que el Pleno del Congreso de la República se reúna para tratar los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa y otras proposiciones que se encuentren en la agenda al 12 de junio de 2026.

La norma precisa que la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026 culmina el 15 de junio de 2026 y durante el receso parlamentario funciona la Comisión Permanente del Congreso, cuyas funciones se encuentran establecidas en los artículos 99, 100 y 101 de la Constitución Política del Perú.

CulturaDeclaran Patrimonio Cultural de la Nación Cuatro libros de la correspondencia de la Secretaría Militar de la Presidencia de la Junta Militar de Gobierno 1947- 1951. Resolución viceministerial N° 000169-2026-VMPCIC/MC

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación “Cuatro libros de la correspondencia de la Secretaría Militar de la Presidencia de la Junta Militar de Gobierno 1947- 1951”, custodiados en el Archivo del Despacho Presidencial ubicado en el Palacio de Gobierno.

Se dispone notificar la presente resolución al Archivo General de la Nación y a la Subsecretaría General del Despacho Presidencial. Asimismo, su publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano y su difusión en la sede digital del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura), en este último caso, conjuntamente con sus anexos.

Energía y MinasExceptúan del cumplimiento del artículo 43 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. Resolución Directoral Nº 093-2026-MINEM/DGHEl Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso una medida temporal que exceptúa a productores y distribuidores mayoristas del cumplimiento de la obligación de mantener inventarios mínimos de determinados combustibles líquidos en sus plantas de abastecimiento.Se establece que, la medida temporal de excepción rige a nivel nacional, con eficacia anticipada a partir del día 05 de junio hasta el 30 de junio de 2026.

Salud

Autorizan transferencia financiera del Ministerio de Salud a favor de diversos Gobiernos Regionales para atender casos de sarampión. Resolución Ministerial N° 563-2026/MINSA

Se autoriza la transferencia financiera por la suma de hasta S/ 4 000 000,00 (CUATRO MILLONES Y 00/100 SOLES), a favor de diferentes gobiernos regionales para proteger, recuperar y mantener la salud de las personas afectadas ante el brote de sarampión con transmisión local confirmada y riesgo elevado de diseminación, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 008-2026-SA.

El referido decreto supremo declaró en emergencia sanitaria, por el plazo de 90 días calendario, Lima Metropolitana, los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, y la Provincia Constitucional del Callao por brote de sarampión.

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