Estas son las normas legales más importantes del sábado 18 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del jueves 25 de junio del 2026 - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Disponen publicación de proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Resolución Ministerial N° 244-2026-PCM

Disponen la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM, y de su Exposición de Motivos, en la sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm) y del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI (www.gob.pe/indecopi).Se establece el plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial, para recibir los comentarios, aportes u opiniones de las entidades públicas y/o privadas y de la ciudadanía en general.

CulturaOtorgan la distinción de Medalla de Honor de la Cultura a Eva Ayllón. Resolución Ministerial N° 000222-2026-MCOtorgan la distinción de Medalla de Honor de la Cultura a María Angélica Ayllón Urbina, conocida artísticamente como Eva Ayllón, en reconocimiento a su excepcional trayectoria artística y a su trascendental aporte a la cultura peruana; por su decisiva contribución a la preservación, promoción, difusión y transmisión del patrimonio musical afroperuano y criollo; por fortalecer la identidad cultural de nuestro país; y por constituirse, a lo largo de más de cinco décadas de destacada carrera, en una de las más grandes exponentes de la música peruana e inspiración para generaciones de artistas y ciudadanos.

Educación

Declaran de interés nacional la realización de Juegos Panamericanos Universitarios - IV FISU AMÉRICA GAMES LIMA 2026. Decreto Supremo N° 010-2026-MINEDU

Declaran de interés nacional la realización del evento deportivo internacional denominado “Juegos Panamericanos Universitarios - IV FISU AMÉRICA GAMES LIMA 2026”, a fin de fortalecer el deporte universitario, el desarrollo del deporte de alto rendimiento y la proyección internacional del país. El certamen se desarrollará en la ciudad de Lima, República del Perú, en el periodo comprendido del 20 de julio al 1 de agosto de 2026.

Energía y Minas

Modifican Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera. Decreto Supremo N° 014-2026-EM

Modifican el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2017-EM, con finalidad optimizar los plazos de los procedimientos de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd), así como la Clasificación Anticipada de los Proyectos de Exploración Minera, a fin de promover que dichos proyectos se desarrollen en un entorno ambientalmente sostenible y de cumplimiento de la normativa ambiental.

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