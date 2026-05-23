Estas son las normas legales más importantes del sábado 23 de mayo del 2026

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 23 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Aprueban el Plan Estratégico Multisectorial que implementa la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030. Decreto Supremo N° 079-2026-PCMAprueban el Plan Estratégico Multisectorial que implementa la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030, el cual es de aplicación obligatoria por los componentes del Sistema de Defensa Nacional descritos en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1129, Decreto Legislativo que regula el Sistema de Defensa Nacional, en los tres niveles de gobierno, en el marco de sus competencias y funciones.

Las entidades coordinan con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) la adopción de las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones del referido plan estratégico, dentro de los plazos establecidos.

Educación

Disponen publicación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. Resolución Ministerial N° 307-2026-MINEDU

Disponen la publicación en la sede digital del Ministerio de Educación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, así como de su exposición de motivos. Se establece el plazo de treinta (30) días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución, para recibir los comentarios, aportes u opiniones de las entidades públicas y privadas, y de la ciudadanía en general.

Los comentarios, aportes u opiniones que se reciban al proyecto normativo deben ser formulados utilizando el “Formato de comentarios, aportes u opiniones” y remitirse a la dirección electrónica: IEPRIVADAS@minedu.gob.pe.

ONPE

Aprueban diversos formatos para la información financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Resolución N° 000006-2026-GSFP/ONPE

Aprueban los formatos y sus anexos para ser utilizados a partir de la presentación de la información financiera anual, así como, para la presentación de la información financiera de aportes e ingresos recibidos y, gastos efectuados durante la campaña electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En ese sentido se actualizan los formatos para la presentación de la Información Financiera Anual - IFA, formatos para la presentación de la información financiera de Campaña Electoral de Organizaciones Políticas, formatos para la presentación de la información financiera de Campaña Electoral de Candidatos a cargo de elección popular.

Reniec

Admiten uso del DNI de menor de edad y prorrogan la vigencia de los DNI caducos o por caducar para sufragar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518397-1" target="_blank">Resolución N° 000057-026/JNAC/RENIEC

Admiten excepcionalmente, el Documento Nacional de Identidad - DNI de menor de edad, para los efectos de sufragar en la Segunda Elección Presidencial de las Elecciones Generales 2026, que se realizará el día domingo 07 de junio de 2026.

Asimismo, prorrogan excepcionalmente, hasta el domingo 07 de junio de 2026, la vigencia de los Documentos Nacional de Identidad - DNI caducos o que estén por caducar de los ciudadanos obligados a sufragar en la Segunda Elección Presidencial de las Elecciones Generales 2026.

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