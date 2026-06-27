Estas son las normas legales más importantes del sábado 27 de junio del 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del martes 12 de mayo del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 27 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Modifican período de vigencia de grupo de trabajo. Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo Nº 007-2026-PCM/SGSD.

Modifican período de vigencia del “Grupo de Trabajo Multisectorial para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios de la provincia de Datem del Marañón del departamento de Loreto”.

El Grupo de Trabajo tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2027. Dicha vigencia puede ser ampliada a propuesta de la Secretaría Técnica”.

Aprueban la “Guía práctica para el desarrollo del problema público, objetivos y alternativas de solución en el marco del análisis de impacto regulatorio ex ante”. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 008-2026-PCM-SGP.

La presente Guía es de aplicación a todas las entidades de la administración pública contenidas en los numerales 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que cuenten con potestad para aprobar y/o proponer normas de carácter general en concordancia con el artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM.

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Defensa

Designan personal que conforma junta especial. Resolución Suprema N° 039-2026-DE

Designan al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que conforma la Junta de Sanidad Especial Interinstitucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú para el Año Fiscal 2026.

La Junta de Sanidad Especial Interinstitucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú es un organismo responsable de dictaminar sobre asuntos relacionados con la Aptitud Psicosomática del personal militar y policial, cuando los resultados de las Juntas de Sanidad de las instituciones han sido reclamados de parte.

Economía y Finanzas

Aprueba lineamientos para la presentación de propuestas de compromisos indicadores y metas. Resolución Directoral N° 0019-2026-EF/50.01

Se aprueba Lineamientos para la presentación de propuestas de compromisos indicadores y metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2027 y sus Anexos.

Resulta necesario aprobar los Lineamientos a ser considerados para la presentación de propuestas de compromisos, indicadores y metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) para el año 2027, precisando los requisitos y criterios específicos que deben seguir las entidades del Gobierno Nacional interesadas en participar en el referido Programa para la presentación de propuestas de compromisos, indicadores y metas, correspondientes al año 2027.

Interior

Designan Director del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial. Resolución Suprema N° 166-2026-IN

Se designa a Carlo Renato de los Santos la Serna como Director del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial, en representación del Ministerio del Interior.

Transportes y Comunicaciones

Declaran en emergencia el servicio de transporte terrestre en la ruta nacional de la Red Vial Nacional PE-28B. Resolución Ministerial N° 351-2026-MTC/01.02

El plazo de vigencia de la presente resolución ministerial se sujeta a lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1704, Decreto que autoriza a declarar en emergencia y establecer medidas orientadas a restablecer el servicio público de transporte, computándose desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. La intervención comprende la Red Vial Nacional PE-28B en los tramos correspondientes a las zonas urbanas de Pisac, Calca y Urubamba, ubicadas en la región Cusco.

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(FIN) HTC