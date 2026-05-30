Estas son las normas legales más importantes del sábado 30 de mayo del 2026

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 30 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Congreso de la República

Modifican Ley de Reforma Magisterial para incorporar en sus alcances a los profesores de las instituciones educativas de educación básica y de educación técnico - productiva de los establecimientos penitenciarios y universidades públicas. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520797-1" target="_blank" class="ApplyClass">Ley N° 32618

La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios de función docente o directiva en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva y en las instancias del Sistema Educativo administradas por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y las universidades públicas.

Presidencia del Consejo de Ministros

Aprueban el Plan Multisectorial ante Sismos y peligros asociados 2026-2028. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520798-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N° 082-2026-PCM

Se aprueba el “Plan Multisectorial ante Sismos y peligros asociados 2026-2028” para la coordinación y articulación multisectorial de las intervenciones a cargo de los Ministerios y organismos públicos, en el marco de sus competencias y funciones, en los distritos comprendidos en el citado Plan Multisectorial, el mismo que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Presidencia del Consejo de Ministros

Aprueban actualización del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2025-2027. Decreto Supremo N° 083-2026-PCM

Por medio de este decreto se aprueba la actualización del “Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2025-2027”, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2025-PCM, para el año 2026, mediante la incorporación del “Anexo 4: Distritos focalizados en el ámbito de heladas para el PMHF 2025-2027 - Programación 2026”, “Anexo 5: Distritos focalizados en el ámbito de friaje para el PMHF 2025-2027 - Programación 2026” y el “Anexo 6: Presupuesto para el PMHF 2025-2027, para el año 2026”; los mismos que forman parte integrante del presente Decreto Supremo, como Anexos I, II y III, respectivamente.

Presidencia del Consejo de Ministros

Nombran Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema N° 166-2026-PCM

A través de este dispositivo, se nombra ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, a Freddy José María Solano González. Agrega que la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema.

Ministerio de Energía y Minas

Nombran Presidente del Directorio de PERUPETRO S.A. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520798-9" target="_blank">Resolución Suprema N° 020-2026-EM

Se nombra a Esteban Mario Bertarelli Bustamante en el cargo de Presidente del Directorio de PERUPETRO S.A. La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

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(FIN) JCC