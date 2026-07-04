Estas son las normas legales más importantes del sábado 4 de julio del 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del sábado 4 de julio de 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Modifican a Ley 29973 para ampliar la protección de los derechos y el cuidado de la persona con discapacidad. Ley 32697

Modifican la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad para ampliar la protección de los derechos y el cuidado de la persona con discapacidad, así como para establecer medidas de prevención de discapacidadesAsí la norma establece que la persona con discapacidad tiene derecho a que la atención respecto de su salud y su rehabilitación integral se preste dentro de la comunidad en la que vive, bajo un enfoque intercultural, a través de los servicios y programas de salud generales, sin perjuicio de la obligación del Estado de contar con servicios especializados y realizar acciones de prevención de acuerdo con los tipos de discapacidad existentes.

Promueven el desarrollo del cabotaje y el fortalecimiento de la industria naval nacional. Ley 32706Aprueban ley que promueve la renovación y la modernización de la flota comercial destinada al transporte y al cabotaje nacional, al igual que reforzar la industria naval nacional mediante el desarrollo de actividades de construcción, reparación, mantenimiento y conversión de naves, en concordancia con la normativa vigente para promover y facilitar el transporte marítimo en tráfico de cabotaje de pasajeros y de carga.

Presidencia del Consejo de MinistrosProrrogan estado de emergencia en distritos y provincias de Piura para hacer frente a la criminalidad. Decreto Supremo 101-2026-PCM

Prorrogan por sesenta (60) días calendario, a partir del 6 de julio del 2026, el estado de emergencia en los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, de la provincia de Piura; en los distritos de Sullana y Bellavista, de la provincia de Sullana, en la provincia de Paita; y en la provincia de Talara, del departamento de Piura, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

JNEConfirman contenido del Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República. Resolución 1621-2026-JNEDeclaran infundado el recurso de apelación interpuesto por Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal titular de la organización política Juntos por el Perú; y, en consecuencia, confirmar el contenido del Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, del 30 de junio del 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, en el marco de la Segunda Elección Presidencial de las Elecciones Generales 2026.ONPEDeclaran que no se implementará el programa piloto del voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Resolución Jefatural 000107-2026-JN/ONPELa Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) declaró que no se implementará el programa piloto del voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 al identificar limitaciones críticas para su adecuada puesta en marcha como la falta de información del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos priorizados para el voto digital, el riesgo de incumplimiento del cronograma electoral y la superposición de actividades derivada de las Elecciones Primarias de las ERM 2026.

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