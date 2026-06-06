Estas son las normas legales más importantes del sábado 6 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del martes 26 de mayo del 2026 - Andina/Melina Mejía

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Congreso de la República

Oficializan ley de saneamiento de cuatro tramos del límite entre la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Ley N° 32633La presente norma tiene por objeto sanear el límite entre la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, en los tramos que comprenden zonas del río Chillón y calle Los Rosales, la vía 200 millas (avenida 200 Millas) y la vía Pisac (calle Pisac) con el eje de la avenida Canta Callao.También el tramo que comprende zonas la avenida Angélica Gamarra con la avenida Tomás Valle, así como la vía Túpac Amaru con la avenida 28 de Julio (también llamada vía Enrique Meiggs). Por último, el tramo que comprende zonas de la avenida Óscar R. Benavides con la avenida Venezuela y la avenida De Los Insurgentes.

Presidencia del Consejo de Ministros

Crean comisión para el fortalecimiento de la coordinación de las políticas nacionales de carácter sectorial. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2522999-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N° 089-2026-PCM

Crean la comisión multisectorial de naturaleza permanente denominada “Comisión Multisectorial para el fortalecimiento de la coordinación de las políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial relativas al desarrollo económico”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Dicho grupo de trabajo tiene el objeto de realizar seguimiento y supervisión a la coordinación, en el nivel nacional y subnacional, de las políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial relativas al desarrollo económico con enfoque territorial, y proponer mejoras para fortalecer su alineamiento a largo plazo.

Interior

Modifican el Reglamento de la Ley Nº 28950 Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Decreto Supremo N° 006-2026-IN

Modifican el Decreto Supremo N° 001-2016-IN que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, respecto a su conformación.

La norma señala que durante una sesión ordinaria de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, realizada el 26 de agosto de 2025, se aprobó proponer la incorporación de la Policía Nacional del Perú - PNP, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, como miembros del citado órgano colegiado; por lo que, se encargó a la secretaría técnica de la referida comisión, disponer los trámites necesarios para viabilizar dicho acuerdo.

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(FIN) RMCH

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