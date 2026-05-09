Estas son las normas legales más importantes del sábado 9 de mayo del 2026

Andina

Lima 9 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

Autorizan incremento de la asignación económica mensual del personal que presta el servicio militar acuartelado. Ley N° 32590

Autorizan el incremento de la asignación económica mensual que percibe el personal que presta el servicio militar acuartelado en las instituciones de las Fuerzas Armadas, el cual se efectúa a partir de junio del año fiscal 2026.

Para dicho efecto, se exonera al Ministerio de Defensa de lo dispuesto en el artículo 6 y en el párrafo 9.1 del artículo 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Desarrollo Agrario y RiegoAprueban la Agenda Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2026-2030. ResoluciónN° D000103-2026-MIDAGRI-SERFOR-DEAprueban la “Agenda Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2026-2030” y se encarga su implementación a la Dirección de Estudios e Investigación de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, debiendo informar sobre los resultados de dicha gestión.

La referida agenda es el resultado de un proceso participativo liderado por la Dirección de Estudios e Investigación, y participaron del proceso actores claves como el IIAP, CONCYTEC, INIA, ITP y SERNANP, que integran el Comité Técnico de Ciencia, Tecnología e Innovación Forestal y de Fauna Silvestre, así como las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, Gobiernos Regionales, empresa privada, entre otros.

Vivienda, Construcción y Saneamiento

Aprueban la décima tercera convocatoria 2026 de Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias para damnificados por intensas precipitaciones pluviales. Resolución Ministerial N° 194-2026-VIVIENDA

Aprueban la décima tercera convocatoria del año 2026 para el otorgamiento de treinta y un Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias dirigida a igual número de potenciales beneficiarios constituidos por los damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables, ante intensas precipitaciones pluviales, ubicadas en algunos distritos y provincias de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Madre de Dios y Piura.

El valor del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias es de S/ 500.00 (Quinientos y 00/100 Soles) y, se otorga con periodicidad mensual por el plazo máximo de hasta dos años.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });