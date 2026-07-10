Estas son las normas legales más importantes del viernes 10 de julio de 2026

Andina/Andrés Valle

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la RepúblicaProrrogan vigencia de beneficios tributarios establecidos en la Ley 30001 Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. Ley N° 32722

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2029 la vigencia de los beneficios tributarios establecidos en el artículo 3 de la Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, cuyo restablecimiento fue dispuesto por el artículo 2 de la Ley 31827, Ley que modifica la Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado.

La Ley 30001 tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo productivo, teniendo en consideración la crisis económica internacional y el endurecimiento de las políticas migratorias.

Garantizan el acceso idóneo oportuno y efectivo a la información de las personas con discapacidad auditiva que se difunde en los medios de comunicación. Ley N° 32724

Modifican la Ley 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad para garantizar el acceso idóneo oportuno y efectivo a la información de las personas con discapacidad auditiva que se difunde en los medios de comunicación.

Así, entre otras medidas, se establece que los medios de comunicación social del Estado y los privados garantizan el acceso de las personas con discapacidad a sus servicios mediante la implementación de mecanismos como la lengua de señas, subtítulos ocultos, audiodescripción u otros sistemas de apoyo, según corresponda.

Economía y FinanzasAprueban Programación de Compromisos Anual (PCA) para los pliegos del Gobierno Nacional los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Resolución Directoral N° 0020-2026-EF/50.01

Aprueban la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión de oficio del segundo trimestre del Año Fiscal 2026 para los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ascendente a la suma de S/ 264 259 220 952,00 (Doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve millones doscientos veinte mil novecientos cincuenta y dos y 00/100 soles).

La PCA es un instrumento de programación del gasto público, de corto plazo, por toda fuente de financiamiento, que permite compatibilizar la programación de caja de ingresos y gastos, con la real capacidad de financiamiento para el año fiscal respectivo, en el marco de las reglas fiscales vigentes.

Energía y Minas

Optimizan la adecuación ambiental de las actividades eléctricas en curso. Decreto Supremo N° 011-2026-EM

Optimizan la adecuación ambiental de las actividades eléctricas en curso a través del Plan Ambiental Detallado y modificar el artículo 48 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2019-EM, con la finalidad de simplificar las cargas administrativas para promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales y la mejora del desempeño ambiental de las actividades eléctricas en curso.

Defensoría del Pueblo

Aprueban modificación del Manual de Clasificador de Cargos de la Defensoría del Pueblo y dejan sin efecto fichas técnicas. Resolución N° 0083-2026-DP/SG

Aprueban la modificación del Manual de Clasificador de Cargos de la Defensoría del Pueblo, tras informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la institución, el cual concluye que es jurídicamente viable emitir la resolución que modifique el Manual de Clasificador de Cargos respecto de trece (13) fichas técnicas del referido Manual, sustentadas por la Oficina General de Recursos Humanos y validadas por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Si deseas acceder al boletín Normas Legales completo, https://diariooficial.elperuano.pe/Normas" target="_blank">haz clic en este enlace.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });