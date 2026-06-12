Estas son las normas legales más importantes del viernes 12 de junio del 2026

Andina/Melina Mejía

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy

Congreso de la República

Modifican Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre a fin de precisar disposiciones sobre la verificación de especies y metodología aprobada por el Serfor. Ley 32643

Modifican el artículo 46 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sobre la aprobación y supervisión de planes de manejo con especímenes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Así se establece que la Autoridad Administrativa Cites, en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, siempre debe verificar previamente lo declarado en el correspondiente instrumento de planificación mediante inspecciones oculares directamente o a través de terceros, de acuerdo a la metodología aprobada por el Servicio Nacional Forestal Y de Fauna Silvestre (Serfor).

Cultura

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al Sitio Arqueológico Punchopunkro en Matucana, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. Resolución Viceministerial 000168-2026-VMPCIC/MC

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al Sitio Arqueológico Punchopunkro, ubicado en el distrito de Matucana, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. Además, aprueban el Expediente de Declaratoria (Ficha Oficial de Inventario de Monumento Arqueológico, Ficha Técnica de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación y Ficha de Registro Fotográfico) y el Expediente Técnico de Delimitación (Memoria Descriptiva, Ficha Técnica y Plano Perimétrico PP-005-MC_DGPA-DSFL-2020 WGS84) del Sitio Arqueológico Punchopunkro.

Se encarga a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal la inscripción de la condición de Patrimonio Cultural de la Nación del Sitio Arqueológico Punchopunkro en los Registros Públicos y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal-Sinabip, de ser el caso.

Desarrollo Agrario y RiegoModifican norma que creó el grupo de trabajo para elaborar la propuesta de actualización de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Resolución Ministerial D000191-2026-Midagri-DMModifican la RM 0328-2024-Midagri, que creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con el objeto de elaborar la propuesta de actualización de la Política y Estrategia Nacional de Recursos HídricosEn su parte considerativa se indica que el jefe de la ANA propuso modificar la referida norma a fin de incorporar al director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), a fin de fortalecer la articulación intersectorial en materia de recursos hídricos compartidos y aguas internacionales.

Produce

Crean el grupo de trabajo multisectorial para impulsar la promoción e implementación de los parques industriales a escala nacional. Resolución Ministerial 000164-2026-Produce

Crean el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de la Producción, denominado “Grupo de trabajo multisectorial para impulsar la promoción e implementación de los parques industriales a escala nacional en el marco del Sistema Nacional de Parques Industriales”.

Dicho grupo de trabajo tiene por objeto identificar y analizar la problemática que viene afectando el desarrollo y operatividad de los parques industriales; así como formular propuestas normativas y/o de gestión para impulsar la promoción e implementación de los parques industriales en el país.

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(FIN) RMCHGRM

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