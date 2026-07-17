Estas son las normas legales más importantes del viernes 17 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del lunes 15 de junio del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Disponen la conformación de espacios de diálogo en los diferentes niveles de gobierno para la prevención y gestión de los conflictos sociales. Resolución Ministerial N° 242-2026-PCM

La conformación de espacios de diálogo para la prevención y gestión de los conflictos sociales se encuentra a cargo de los ministerios competentes, en coordinación con las demás entidades del Poder Ejecutivo, atendiendo los procesos de diálogo, mediación, negociación, entre otros mecanismos para la solución de controversias y conflictos sociales, en concordancia con la normatividad vigente.

Asimismo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales conforman espacios de diálogo para la prevención y gestión de los conflictos sociales, en el marco de sus competencias.Autorizan viaje de Ministro de Transportes y Comunicaciones a EE.UU. Resolución Suprema N° 201-2026-PCMAutorizan el viaje del ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, del 21 al 22 de julio de 2026, para participar en el evento internacional “U.S.-Peru Bicentennial Celebration”, el cual contribuirá al fortalecimiento de la cooperación bilateral entre la República del Perú y los Estados Unidos de América en materias vinculadas con los sectores Transportes y Comunicaciones.Otorgan la Condecoración Medalla al Defensor de la Democracia. Resolución Suprema N° 202-2026-PCMEl Gobierno otorgó la condecoración Medalla al Defensor de la Democracia a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por su valiosa participación en la captura de altos mandos terroristas y en los actos de enfrentamientos contrasubversivos que permitieron la preservación, fortalecimiento y la restitución del sistema democrático, demostrando valor y sacrificio superiores al cumplimiento del deber que implicaron riesgos para sus vidas.CulturaAprueban el ingreso libre los días 27 28 y 29 de julio de 2026 a los museos y museos de sitio administrados por el Ministerio de Cultura. Resolución Ministerial N° 000221-2026-MCAprueban el ingreso libre los días 27, 28 y 29 de julio de 2026 a los museos y museos de sitio administrados por el Ministerio de Cultura, en atención de la tarifa promocional de S/ 0,00 (cero y 00/100 soles), para todos los visitantes nacionales y extranjeros residentes en el país, de acuerdo al horario de atención de cada museo. Economía y Finanzas Autorizan transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor del Ministerio de Defensa. Decreto Supremo N° 138-2026-EF

Se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 11 870 000,00 (Once millones ochocientos setenta mil y 00/100 soles) para financiar los gastos asociados a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a través de la implementación del Sistema de Comando y Control de Inteligencia y Contrainteligencia Tecnológica de la Dirección de Inteligencia del Ejército.

(FIN) RMCH

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