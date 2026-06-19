Estas son las normas legales más importantes del viernes 19 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del viernes 12 de junio del 2026 - Andina/Melina Mejía

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

Incorporan a los profesionales de ingeniería alimentaria de alimentos de industrias alimentarias y agroindustrial como profesionales de la salud. Ley N° 32668

Publican norma que modifica la Ley 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud para incorporar a los profesionales de ingeniería alimentaria de alimentos de industrias alimentarias y agroindustrial como profesionales de la salud.En ese sentido, se indica que están considerados como profesionales de la salud, y constituyen las respectivas líneas de carreras los siguientes: ingeniero alimentario, ingeniero de alimentos, ingeniero en industrias alimentarias e ingeniero agroindustrial que desarrollan actividades de vigilancia sanitaria, certificación y fiscalización en inocuidad alimentaria y vigilancia sanitaria de alimentos fortificados destinados a los programas sociales de alimentación y otras vinculadas con la salud pública, en el ámbito de sus competencias.

Autorizan el ingreso y tránsito de una unidad naval y de personal militar extranjero con armas de guerra al territorio nacional. Resolución Legislativa N° 32669Se autoriza el ingreso y tránsito por el territorio de la República del Perú de la lancha guardacostas “Isla Santa Rosa” (LG-40) de la Armada del Ecuador, con su respectiva dotación y con armas de guerra, la cual recalará en el puerto de Zorritos, del 24 al 26 de junio de 2026, a fin de participar en los ejercicios combinados de búsqueda y rescate, contención de derrame de hidrocarburos y policía marítima, para lo cual tiene previsto ingresar al dominio marítimo el 23 de junio y salir el 26 de junio de 2026.Además, se autoriza al Poder Ejecutivo para que modifique, cuando existan causas imprevistas, la fecha de inicio de ejecución de la actividad, siempre que dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia establecido en la presente resolución y se realice antes del ingreso al territorio de la República del Perú.Presidencia del Consejo de MinistrosProrrogan estado de emergencia en varios distritos del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales. Decreto Supremo N° 094-2026-PCMProrrogan el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas Áncash Arequipa Cajamarca Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Madre de Dios Piura Puno San Martín y Tumbes por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.La ampliación es por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 25 de junio de 2026, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Economía y FinanzasAutorizan transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor del Gobierno Regional de Piura. Decreto Supremo N° 106-2026-EF

Se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 4 445 547,00 (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete y 00/100 soles), por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, a favor del Gobierno Regional de Piura, para financiar la operación y el mantenimiento del E.S. Tacala por el periodo de junio a diciembre de 2026, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Salud.

Jurado Nacional de EleccionesDeclaran fundado recurso de apelación de Fuerza Popular y nula la Resolución Nº 01274-2026-JEE-LIN2/JNE. Resolución N° 1318-2026-JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declararan fundado el recurso de apelación interpuesto por Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular; y, en consecuencia, declarar nula la Resolución N° 01274-2026-JEE-LIN2/JNE, del 10 de junio de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2, que declaró nula el Acta Electoral N° 040316-92Z, de la Elección del Presidente de la República y Vicepresidentes, correspondiente al distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, en el marco de las Segunda Elección Presidencial de las Elecciones Generales 2026.

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(FIN) RMCH

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