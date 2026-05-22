Estas son las normas legales más importantes del viernes 22 de mayo del 2026

Andina/Melina Mejía

Lima 22 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Prorrogan estado de emergencia declarado en Trujillo y Virú (La Libertad) y declara el estado de emergencia en la provincia de Chepén (La Libertad). https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518015-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N° 078-2026-PCM

Se prorroga por el término de 60 días calendario, a partir del 26 de mayo de 2026, el estado de emergencia declarado en las provincias de Trujillo y Virú del departamento de La Libertad, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia Y se declara el estado de emergencia en Chepén (La Libertad). La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Presidencia del Consejo de Ministros

Autorizan viaje de Ministra de Educación a España e Italia y encargan su despacho al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518013-3" target="_blank">Resolución Suprema N° 153-2026-PCM

Por medio de esta resolución, se autoriza el viaje de María Cuadros, ministra de Estado en el Despacho de Educación, a las ciudades de Barcelona y Roma, Reino de España y República Italiana, respectivamente, del 25 de mayo al 1 de junio de 2026, para participar en la “XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación”. En tal sentido, se encarga su despacho a Óscar Fernández, ministro de Estado en Trabajo y Promoción del Empleo, en tanto dure la ausencia de la titular.

Presidencia del Consejo de Ministros

Autorizan viaje de Ministro de Energía y Minas a los Estados Unidos de América y encargan su despacho al Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518013-4" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema N° 154-2026-PCM

Se autoriza el viaje, en comisión de servicios, de Waldir Ayasta, ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas, a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 26 al 29 de mayo de 2026, para participar en el foro “Advancing Energy Security and Economic Integration in the Americas”. Para ello, se encarga su despacho al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, en tanto dure la ausencia del titular.

Ministerio de la Producción

Oficializan el evento denominado Pescador Artesanal del Año 2026 a realizarse a nivel nacional el día 29 de junio de 2026 como fecha central. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2517852-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N° 000142-2026-PRODUCE

Se oficializa el evento denominado “Pescador Artesanal del Año 2026”, a realizarse a nivel nacional el día 29 de junio de 2026 como fecha central. En tal sentido, se encarga a la Dirección General de Pesca Artesanal del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura la organización y coordinación del evento oficializado en el artículo precedente, facultándola a aprobar mediante Resolución Directoral, las medidas complementarias que sean necesarias para la realización del referido evento.

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(FIN) JCC