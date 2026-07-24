Estas son las normas legales más importantes del viernes 24 de julio de 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del miércoles 22 de julio de 2026 - Andina/Eddy Ramos

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Vivienda

Aprueban disposiciones para la elección del director de las empresas prestadoras de Agua Potable y Saneamiento Públicas de accionariado municipal. Resolución ministerial nº 273-2026-vivienda

Aprueban las “Disposiciones para la elección, designación y conclusión del cargo de director, titular y suplente, de las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal”.

Aprobar el Sistema de Registro y Designación de Directores de Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal - SIRDE-EPM, el cual constituye una plataforma virtual administrada por la Dirección de Saneamiento de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encontrándose facultada para realizar las modificaciones necesarias para su adecuado funcionamiento. Disponer que, en un plazo máximo de veinticinco (25) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial, se implemente y habilite el SIRDE-EPM.

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Aprueban disposiciones para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción y las solicitudes de medidas de protección al denunciante. Resolución ministerial nº 274-2026-vivienda

Aprueban la Directiva General Nº 008-2026-VIVIENDA-DM “Disposiciones para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción y las solicitudes de medidas de protección al denunciante en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”.

Derogar la Resolución Ministerial Nº 253-2020-VIVIENDA, que aprueba la Directiva General Nº 06-2020-VIVIENDA-DM “Directiva General para normar la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”.

Relaciones Exteriores

Dan término designación de Embajador en el Servicio Diplomático de la República, en situación de retiro, como Asesor Ad Honorem de la Secretaría General. Resolución ministerial N° 453-2026-RE

Se da término a la designación del Embajador en el Servicio Diplomático de la República, en situación de retiro, Julio Jorge Guillermo Florián Alegre como Asesor Ad Honorem de la Secretaría General, el 24 de julio de 2026, dándosele las gracias por los servicios prestados.

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Dan término a designación de Embajador en el Servicio Diplomático de la República, en situación de retiro, como Asesor Ad Honorem del Despacho Ministerial. Resolución MINISTERIAL N° 454-2026-RE

Se da término a la designación del Embajador en el Servicio Diplomático de la República, en situación de retiro, Ernesto Moisés Pinto Bazurco Rittler como Asesor Ad Honorem del Despacho Ministerial, el 24 de julio de 2026, dándosele las gracias por los servicios prestados.

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