Estas son las normas legales más importantes del viernes 5 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del domingo 31 de mayo del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Congreso de la República

Ley que declara de interés nacional la construcción de una nueva infraestructura para el estadio Capitán Remigio Elías Aguirre Romero de la ciudad de Chiclayo. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2522601-1" target="_blank" class="ApplyClass">Ley N° 32619

Se declara de interés nacional la construcción de una nueva infraestructura para el estadio Capitán Remigio Elías Aguirre Romero, ubicado en la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque, con la finalidad de dotar al mencionado departamento de un escenario moderno y seguro para la práctica del deporte, exhortándose al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, y del Gobierno Regional de Lambayeque, disponga las acciones necesarias para la ejecución progresiva de la nueva infraestructura del referido estadio.

Congreso de la República

Ley que declara de interés nacional la creación de universidades públicas en los departamentos de Loreto Junín Ucayali y Cusco. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2522601-2" target="_blank">Ley N° 32620

Se declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Yurimaguas, Universidad Nacional de Iquitos, Universidad Nacional Intercultural de la Triple Frontera Amazónica, Universidad Nacional de Requena (Loreto); Universidad Nacional Tecnológica de Jauja, Universidad Nacional Científica-Oncológica de Los Andes del Perú (Junín); Universidad Nacional de Ciencias (Ucayali); Universidad Nacional de Naciones Originarias Machupicchu (Cusco).

Congreso de la República

Ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2522601-8" target="_blank" class="ApplyClass">Ley Nº 32626

Se crea la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV), con personería jurídica de derecho público interno, con sede en el distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao. Esta casa de estudios está conformada por los departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de posgrado que sean aprobados al momento de establecer su régimen académico, los cuales tienen por finalidad alcanzar lo establecido en la Ley 30220, Ley Universitaria.

Ministerio del Ambiente

Crean el “Grupo de Trabajo Multisectorial para formular la Estrategia Nacional para la recuperación del ambiente con desarrollo sostenible, fomentando economías alternativas, en zonas afectadas por la minería ilegal en el Perú al 2030”. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2522280-1" target="_blank">Resolución Ministerial N° D000187-2026-MINAM

Crear el Grupo de Trabajo Multisectorial, de naturaleza temporal, denominado “Grupo de Trabajo Multisectorial para formular la Estrategia Nacional para la recuperación del ambiente con desarrollo sostenible, fomentando economías alternativas, en zonas afectadas por la minería ilegal en el Perú al 2030”; con el objeto de diseñar una estrategia interinstitucional para la recuperación de los ecosistemas afectados por la minería ilegal, y promover el fomento de economías alternativas que aseguren el desarrollo sostenible de la población local.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Decreto Supremo que establece supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de concesión de conmutación de la pena de manera excepcional y temporal para sentenciados por el delito de omisión de prestación de alimentos. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2522602-1" target="_blank">Decreto Supremo N° 010-2026-JUS

El presente decreto supremo tiene por objeto establecer de manera excepcional y temporal, supuestos especiales para que la Comisión de Gracias Presidenciales proceda a evaluar y proponer la recomendación de concesión de la conmutación de pena para las personas privadas de libertad por el delito de omisión de prestación de alimentos, tipificado en el artículo 149 del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635.

Ministerio de Salud

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29885, Ley del Tamizaje Neonatal Universal. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2522602-2" target="_blank">Decreto Supremo Nº 010-2026-SA

Se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29885, Ley del Tamizaje Neonatal Universal, que consta de dos títulos, cinco capítulos, 22 artículos, cinco Disposiciones Complementarias Finales y una Disposición Complementaria Transitoria, el cual forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

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(FIN) JCC