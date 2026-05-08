Estas son las normas legales más importantes del viernes 8 de mayo del 2026

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

Nueva ley del boleto turístico. Ley N° 32586

El Parlamento aprobó la "Nueva Ley del boleto turístico", que crea un sistema nacional de ingreso físico o digital a monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos administrados por el Ministerio de Cultura, integrados en rutas y circuitos turísticos. La norma busca incentivar el turismo interno, promover la conservación del patrimonio cultural. Además, establece que el Ministerio de Cultura transferirá mensualmente los recursos recaudados a las entidades involucradas y que los gobiernos regionales y locales deberán reportar trimestralmente el uso de dichos fondos.

Presidencia del Consejo de Ministros

Prórroga del estado de emergencia en 19 regiones por peligro inminente ante lluvias intensas. D.S. N° 065-2026-PCM

El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días, desde el 10 de mayo, el estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales en distritos de 19 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. La medida está orientada principalmente a continuar acciones preventivas y de reducción de riesgos frente a posibles desastres, así como labores de respuesta y rehabilitación coordinadas por el INDECI y diversos ministerios.

Prórroga del estado de emergencia en 10 regiones por riesgo ante lluvias. D.S. N° 066-2026-PCM

Además, mediante este decreto supremo, el Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales en distritos de 10 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Pasco y San Martín, a partir del 12 de mayo. Esta norma deriva específicamente del D.S. N° 034-2026-PCM y está enfocada en territorios donde persiste un escenario de alto riesgo por posibles afectaciones derivadas de lluvias intensas.

Prórroga del estado de emergencia en 20 regiones por daños ocasionados por lluvias. D.S. N° 067-2026-PCM

El Ejecutivo también dispuso la prórroga del estado de emergencia por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en distritos de 20 regiones del país: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, a partir del 12 de mayo. Esta norma se enfoca en zonas donde ya se registraron daños por lluvias, por lo que prioriza acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación frente a afectaciones existentes.

Prórroga del estado de emergencia en 18 regiones por daños ocasionados por lluvias. D.S. N° 068-2026-PCM

Asimismo, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en distritos de 18 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna, por un plazo de 60 días desde el 12 de mayo. Esta, a diferencia de la anterior, incorpora a La Libertad dentro de las jurisdicciones comprendidas y responde a los daños ya ocasionados por las lluvias, con medidas destinadas a la rehabilitación y atención de emergencias.

ONPE

Aprueban plan de medios para la Segunda Elección Presidencial 2026. R.J. N° 000074-2026-JN/ONPELa ONPE aprobó el Plan de Medios de la campaña comunicacional “Segunda Elección Presidencial 2026”, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el proceso electoral, promover la participación y fomentar un voto informado y responsable. La resolución encarga a la Gerencia de Información y Educación Electoral la supervisión de la estrategia comunicacional.

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(FIN) ETA/RES