Sorteo de miembros de mesa para Elecciones Regionales y Municipales será el viernes 24

Perú.- Sorteo de miembros de mesa para Elecciones Regionales y Municipales será el 24 de julio - Andina/Héctor Vinces

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

Este viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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"A nivel nacional, se designarán a más de 817 mil ciudadanos que ejercerán este rol (miembros de mesa) durante la jornada electoral", precisó el organismo electoral a través de su cuenta de X.

LasElecciones Regionales y Municipales 2026se llevarán a cabo eldomingo 4 de octubrea nivel nacional, con la participación de 83 organizaciones políticas.

En dichos comicios se elegirá a un total de 13 148 autoridades subnacionales: 25 gobernadores, 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, así como 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 1724 regidores provinciales y 9118 regidores distritales.