Submarino BAP Chipana arribó a base de Pearl Harbor para intervenir en ejercicio naval

Andina/Difusión

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

El submarino B.A.P. Chipana de la Marina de Guerra del Perú (MGP) arribó a la Base Naval de Pearl Harbor, en Hawái, Estados Unidos, para participar en la operación multinacional RIMPAC 2026, considerado el ejercicio naval combinado más importante del mundo y una de las principales plataformas de entrenamiento para fuerzas marítimas internacionales.

La participación de esta unidad representa un hito, al tratarse de una plataforma que ha incorporado importantes capacidades tecnológicas y operativas como el sistema de combate Kallpa, nuevos periscopios, la renovación integral de sus baterías y la capacidad para operar misiles antibuque SM-39 Exocet.

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Durante el desarrollo de RIMPAC 2026, el B.A.P. Chipana participará en diversos entrenamientos y operaciones combinadas junto a unidades navales de distintas naciones.

De este modo, la unidad naval pondrá a prueba sus capacidades en escenarios complejos y contribuirá al fortalecimiento de la cooperación internacional en el ámbito marítimo.

La presencia del Perú en este importante ejercicio internacional reafirma el compromiso del sector Defensa con el fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la preparación permanente de sus unidades para la defensa de la soberanía nacional y la protección de los intereses marítimos del país.

Asimismo, la participación del B.A.P. Chipana permitirá consolidar el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas con marinas de distintas partes del mundo.

Ello contribuirá al desarrollo profesional de su dotación y al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Marina de Guerra ante los retos actuales del entorno marítimo internacional.

(FIN) NDP/HTC