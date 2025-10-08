El Supremo de Perú ordena la restitución del juez Hurtado, vinculado al caso por financiación ilegal de Fujimori

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Perú ha ordenado este martes que el juez Martín Hurtado Reyes sea restituido en el cargo como miembro del Tribunal Constitucional, después de la Junta Nacional de Justicia lo destituyese en 2021 por su vinculación con el caso 'Cuellos Blancos del Puerto' y en la que estaba implicada la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

El tribunal ha tomado esta decisión con los apoyos de cinco frente a dos jueces, anulando así la medida impuesta hace cuatro años por la Junta Nacional de Justicia contra Hurtado, acusado de haber solicitado a César Hinostroza --entonces magistrado del Supremo-- que interviniera en un expediente en el marco de una causa por la que la líder de Fuerza Popular (FP) habría protegido judicial y administrativamente a una empresa a cambio de financiación para sus campañas.

El fallo del Supremo no implica una reincoporación inmediata de Martín Hurtado, quien tendrá que esperar a que se genere una vacante dentro de la corte, según recoge 'La República'.

El caso trascendió en 2018 a raíz de la difusión de unos audios que revelaron intercambios de favores entre jueces, fiscales y otros miembros de la judicatura entre los que se encontraron hasta 20 conversaciones telefónicas entre Hurtado e Hinostroza, quien afronta un proceso de extradición desde España, informa el diario peruano, como uno de los principales encausados de la trama.