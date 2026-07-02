Sutep: existe predisposición de Keiko Fujimori para priorizar la educación

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, sostuvo que existe la predisposición de la virtual presidenta Keiko Fujimori de priorizar la mejora de la educación en el Perú.

“Nosotros hemos considerado que hay mucha predisposición. Hemos expresado nuestra voluntad siempre de diálogo. Aquello que significa mejora y atención de la educación, va a contar siempre con nuestra presencia”, manifestó.

Lucio Castro tuvo una reunión ayer con Keiko Fujimori quien, al 100 por ciento de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), es la vencedora de las elecciones generales del 2026.

Respecto a las demandas del magisterio, el dirigente del Sutep aseguró que Keiko Fujimori "ha dicho que los trabajadores no van a ser desconocidos, van a ser respetados; que el tema de pensiones de cesantes y jubilados va a merecer un nivel de diálogo mayor y, por supuesto, un manejo muy racional, de tal manera que la ley no se pueda violentar. Además, ha señalado que sus compromisos con el pago de la deuda social se van a completar”.

Asimismo, aseveró que la bancada de Fuerza Popular respalda un proyecto de ley sobre crédito suplementario, para cumplir con el pago de un bono y la deuda social al magisterio.

Enfatizó además que el Sutep es el único interlocutor válido del magisterio peruano. “Son 426 mil trabajadores docentes, de los cuales 375 mil están afiliados al Sutep; hay 25 mil auxiliares de educación, de los cuales 16 mil están afiliados al Sutep. Eso significa que somos la mayoría absoluta y reconocida por el Gobierno como sindicato importante y las medidas que quiere desarrollar en educación van a contar con nuestro respaldo”, refirió en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

Finalmente, mencionó que se viene el Día del Maestro y la celebración de un aniversario más del Sutep. “Son 54 años en defensa de la educación y los derechos laborales, por tanto, el llamamiento a los maestros para que asuman que necesitamos una herramienta de lucha que nos defienda, ese es el Sutep, que viene demostrando que hay avances y logros que aseguran la defensa de la educación y la mejora de nuestras condiciones laborales”, subrayó.

(FIN) NDP/RES