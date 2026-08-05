TC: 60 procesos constitucionales quedaron al voto luego de audiencia de Sala Segunda

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Un total de 60 procesos constitucionales de diversas jurisdicciones del país quedaron al voto tras sesionar en audiencia pública la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC).

El acto procesal se desarrolló en dos horarios. El primer turno comenzó a las9:00 horas,con la vista del proceso de habeas corpus presentado por un interno del Establecimiento Penitenciario de Ancón I contra la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y otros. Por su parte, el segundo turno continuó según la programación a las

11:30 Horas.

Al término de la sesiónquedaron al voto 34 procesos de amparo, 22 de habeas corpus, tres procesos de habeas data y un proceso de cumplimiento, provenientes de Amazonas, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, entre otras regiones.

Participaron en la audiencia los magistradosCésar Ochoa Cardich(presidente),Gustavo Gutiérrez TicseyLuz Pacheco Zerga(de manera virtual).

La sesión se realizó en la sede de San Isidro, situada en la Av. Arequipa 2720, y fue transmitida a través de la página web y redes sociales de la institución.