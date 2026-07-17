TC realizó audiencia pública en Iquitos y dejó al voto 12 procesos constitucionales

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

En el marco del acercamiento de la justicia constitucional a las diversas regiones del país, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó en una maratónica audiencia pública descentralizada en la ciudad de Iquitos, que duró más de ocho horas y, luego de escuchar los informes orales de los abogados de ambas partes, dejó al voto 12 procesos constitucionales.

El acto procesal se inició a las 09:15 horas con el proceso de inconstitucionalidad (Exp. N.o 00016-2025-AI/TC) interpuesto por el Poder Judicial contra el Congreso de la República, para impugnar la Ley 32153, ley que modifica la Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, con la finalidad de fortalecer los fines de los procesos constitucionales.

Asimismo, el colegiado analizó el proceso de inconstitucionalidad (Exp. N.o 00037-2025-AI/TC), promovido por el Colegio Médico del Perú contra la Ley 32210, ley que modifica la Ley 27878, Ley de trabajo del cirujano dentista, para ampliar y precisar los derechos que regula.

Lee también: [Congreso de la República rinde homenaje póstumo al contralmirante Manuel Villar Olivera]

Igualmente escucharon los informes en dos procesos de amparo presentados por las comunidades nativas de San Martín y Puerto Franco contra el Gobierno Regional de Ucayali y la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín, respectivamente, referido a temas territoriales.

En ambos casos participaron con informes de hechos los Apus de las comunidades nativas y representantes de dichas poblaciones, quienes en algunos casos tuvieron que intervenir con ayuda de un intérprete en lenguas Secoya.

Durante el desarrollo de la audiencia, que duró más de ocho horas, los magistrados realizaron diversas preguntas para un mejor entendimiento de los casos. Al término de la sesión quedaron al voto ocho procesos de amparo y cuatro procesos de inconstitucionalidad.

Participaron en la audiencia los magistrados Helder Domínguez Haro (presidente), Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

La audiencia descentralizada se realizó en el auditorio de la sede de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en la ciudad de Iquitos, y fue transmitida a través de la página web y redes sociales de la institución.

(FIN) NDP/HTC/JCC