Tello: Perspectiva de género en el Poder Judicial ha permitido transformar la justicia

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, resaltó los avances alcanzados con la aplicación del enfoque de género, lo cual ha permitido lograr una transformación real de la administración de justicia con sentencias más justas y sin discriminación.

“Aplicar la perspectiva de género en la administración de justicia ha sido un reto muy grande, se ha avanzado de manera considerable, por eso hablamos de una transformación real que lleva a que los jueces y juezas apliquen las normas sin estereotipos y con perspectiva de género”,dijo.

Fue al inaugurar laferia informativa “Puertas Abiertas por la Igualdad: 10 años de Justicia de Género para la Ciudadanía”,realizada en el frontis de Palacio de Justicia, en el marco del Décimo Aniversario de la Comisión de Justicia de Género de la institución judicial.

“Así como hablamos de una transformación digital, hacia la cual estamos apostando como una verdadera revolución en la administración de justicia, también la transformación cultural, social en la administración de justicia con enfoque de género significa un legado que vamos a dejar”,refirió.

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La autoridad judicial resaltó tanto las sentencias ejemplares que sancionan la violencia sexual y evitan la impunidad, como la labor de las juezas y jueces cuando inaplican normas que consideran violentan el principio de igualdad.

Tello Gialrdi remarcó que, desde laCorte Suprema y desde la Comisión de Justicia de Género,a cargo de la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, se ha llevado a cabo una ardua labor para implementar la perspectiva de género en todas las instancias del Poder Judicial.

No obstante, los estos esfuerzos, la jueza suprema reconoció que existen aún retos pendientes que como sociedad se debe seguir trabajando para que no sucedan sucesos tristes como la denuncia de violación de una niña awajún en Condorcanqui, Amazonas, por parte de alguien de su entorno familiar.

Cabe resaltar que el Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de El Cenepa-Hampami declaró fundado el requerimiento de detención preliminar contra Darwin Chuup Wasum, investigado por el referido caso.

Asimismo, que el Poder Judicial, a través del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), brindó atención oportuna con el traslado de la menor agredida sexualmente.

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