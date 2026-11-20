Ubicación de un terremoto de 6,7 en el centro de Perú - EPDATA

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 en la escala Ritchter ha sacudido este viernes la región de Junín, en el centro de Perú, sin daños reportados por el momento, según ha informado el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico de Perú.

El movimiento sismológico --que se ha percibido en Lima, la capital peruana y en otras zonas del país-- se ha registrado a las 19.09 hora local, con un epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Junín y a una profundidad de 129 kilómetros.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se ha coordinado con las autoridades competentes, quienes han informado de que el movimiento sísmico fue percibido como fuerte en varios distritos de las provincias de Huancayo, Jauja, Satipo y Tarma, de la región de Junín. Además, ha sido moderado en diversas jurisdicciones de Lima.

Por su parte, unidades pertenecientes a instituciones de primera respuesta, junto a las autoridades locales, continúan el monitoreo en las zonas vulnerables sin reportar daños hasta el momento.

El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI) ha recomendado a las ciudadanos, ante este tipo de eventos, evitar el pánico, así como, ubicarse en zonas seguras de acuerdo al plan de evacuación familiar, seguir las recomendaciones de las autoridades y tener a la mano su Mochila para Emergencias.

Aunque la región de Junín se encuentra mayoritariamente en Los Alpes y no tiene costa, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra ha descartado en sus redes sociales que el terremoto genere un tsunami en el litoral peruano.